“한·미 관세협상 설명 ‘팩트시트’ 이번주 발표”

대통령실은 3일 미국과의 관세협상 결과를 담은 공동 설명자료 형식인 ‘팩트시트’를 이번주 중 발표할 것이라고 밝혔다. 한국의 대미 투자 패키지 운용 방식, 핵추진잠수함 도입을 포함한 안보 분야 협상 등의 문구가 최종 조율 중인 상황으로 한·미 간 이견은 많지 않다는 것이 대통령실 설명이다.



강훈식 대통령 비서실장은 이날 브리핑에서 한·미 정상회담 관련 팩트시트가 언제 발표될 수 있느냐는 질문에 “수일 내에 된다고 말씀드렸고, 자체적인 전망으로는 이번주 내에 가능할 것라고 판단하고 있다”고 말했다. 강 비서실장은 이어 “양국 간 이견이 크게 없는 상황이라 팩트시트는 이번주에 마무리될 것으로 보인다”고 설명했다.

강훈식 비서실장이 3일 서울 용산 대통령실 청사에서 재판중지법 등 현안 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

강 비서실장은 핵추진잠수함 도입과 관련해선 “북한이 핵잠수함을 보유했다고 선포한 이상, 대한민국도 거기에 상응하는 전력을 가져야 한다는 것에 설명해 왔고 그것이 설득됐다”고 긍정적 입장을 내놨다.



강 비서실장은 다만 대미 투자 방식과 관련해 200억달러 장기 분할 투자 등의 협상 결과에 만족하느냐는 질문에 “저희는 만족하지 못한다”면서 “실무자들은 만족하고 성공한 회담이다, 성공한 협상이라고 판단하지만 대통령께서는 그렇게 긍정적인 답변은 하지 않았다”고 말했다. 강 실장은 이어 “저희는 아직도 많이 아쉬운 점이 있다”고도 덧붙였다.



정부가 미국 정부와 관세협상 결과 및 안보분야에서의 합의 발표와 대규모 양해각서(MOU) 체결 결과 등을 발표할 예정인 가운데, 경제·안보 분야 전반에서 미국의 요구를 일정 부분 수용할 수밖에 없는 현실을 고려한 답변으로 풀이된다.



강유정 대통령실 대변인도 브리핑에서 “공동 팩트시트는 지금 일단은 발표 시점 협의 중에 있고 과정 중에 있다”면서 “통상·안보 모두 아울러 발표해야 하는 부분이라 논의사항 전반적으로 논의 중”이라고 설명했다. 강 대변인은 핵추진잠수함 도입 관련한 내용도 발표될 수 있느냐는 질문에는 “결론이 나와 봐야 알 것 같다”고 설명했다.



이재명 대통령은 지난달 29일 한·미 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 핵추진잠수함의 연료를 공급받을 수 있도록 결단해 달라고 공개 요청했고, 트럼프 대통령은 이튿날 한국의 핵추진잠수함 건조를 승인한다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵 추진 잠수함 건조를 승인한 지난 10월 30일 경남 거제시 한화오션 거제사업장에 대형 크레인과 건조 중인 선박이 보이고 있다. 이날 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "한국이 현재 보유한 구식이고 기동성이 떨어지는 디젤 잠수함 대신 핵추진잠수함을 건조할 수 있도록 승인했다"라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 또 다른 게시물에서는 "한국은 필라델피아 조선소(필리조선소)에서 핵잠수함을 건조할 것"이라고 했다. 이 조선소는 한화그룹이 1억 달러에 인수한 곳으로, 한미 조선 협력 프로젝트인 '마스가'(미국 조선업을 다시 위대하게)의 상징으로 통한다. 뉴스1

다만 핵추진잠수함 건조 및 핵연료 공급 방안이 얼마나 구체적으로 팩트시트에 담길지는 미지수다. 대통령실은 이날 핵추진잠수함 건조 관련 내용이 팩트시트에 담길 수 있다는 보도와 관련해 “정상회담에서 논의한 의제의 세부 내용은 공개하기 어렵다”면서 “핵추진잠수함과 관련해서는 후속 협의를 해나갈 것”이라고만 밝혔다.



위성락 국가안보실장은 한·미 정상회담 후 브리핑에서 핵추진잠수함 도입과 관련해 “기존에 가지고 있는 한·미 원자력협정도 좀 손을 봐야 할 거라고 생각한다”면서 “핵 연료는 군사적인 목적에 쓰이기 때문이고 기존의 원자력협정은 군사적 목적에는 적용되지 않기 때문에 뭔가 조정을 해야만 절차가 완결될 것”이라고 설명한 바 있다.



이 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 회담 도중 핵추진잠수함 도입에 대해 방어를 위한 조치라고 양해를 구하는 취지의 언급을 하고, 시 주석도 ‘유의한다’(이해한다)는 답을 했다는 일부 보도도 나왔다. 대통령실 관계자는 “해당 보도는 사실과 다르며, 정상 간 회담에서 언급된 내용은 확인해 줄 수 없다”고 밝혔다. 이규연 대통령실 홍보소통수석은 이날 YTN 라디오에 출연, “시 주석이 이 대통령에 대한 초대 의사를 밝혔는데, 아마 이 대통령이 조만간 중국을 방문하게 될 것 같다”면서 “이런 과정을 통해 문제들을 하나하나 풀어나가게 될 것”이라고 강조했다.

