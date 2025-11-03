與 “당정 대미투자 특별법 추진” 野 “합의문 없는 백지외교”

여야가 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 전후로 이어진 이재명 대통령의 ‘외교 슈퍼위크’의 득실 및 후속조치를 놓고 공방을 벌였다. 한·미 관세협상을 비롯한 에이펙 관련 성과에 극찬을 보낸 더불어민주당은 당 차원의 홍보에 적극 나서기로 하고 당내 특위 설치도 하기로 했다. 반면 야당 국민의힘은 ‘합의문이 없는 백지 외교’라며 혹평을 이어갔다. 이러한 여야 공방은 11월에 이어질 여야 예산안 협상 과정에서 주요 변수로 작용할 것으로 보인다.

정청래 더불어민주당 대표(왼쪽), 장동혁 국민의힘 대표

민주당 정청래 대표는 3일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “경주 에이펙이 역대급 성과를 내며 막을 내렸다”며 “이제 에이펙에서 정부가 이룬 합의를 구체적 결과로 실현해내야 한다”고 말했다. 정 대표는 이어 “민주당은 정부와 함께 대미 투자 관련 특별법을 준비하고 신속히 처리하겠다”며 “당 차원에서 가칭 ‘APEC 및 관세협상 성과 후속 지원을 위한 특별위원회’를 설치하는 등 에이펙 성과가 국민들에게 알려질 수 있도록 최대한 노력하겠다”고 말했다. 이와 관련해 정 대표는 “전국적으로 에이펙 성과를 알리는 국민보고대회를 개최하고 각 지역위원회별로 당원들에게 에이펙 성과를 알리는 일을 진행해 주실 것을 부탁드린다”고도 했다.



민주당은 당내 특위 위원을 조만간 구성하고 5일쯤 최고위원회의에 보고한 뒤 확정할 예정이다. 특위는 정부가 협상 결과를 구체적인 문서 형태로 남기는 ‘팩트시트’를 확정하면 이를 넘겨 받아 국회 협력 사안을 추릴 계획이다. 정 대표는 이번 협상을 비판한 국민의힘을 향해서도 “국민의힘은 예상치 못한 성과에 많이 놀라겠지만 도널드 트럼프 대통령도 이 대통령이 관세협상을 가장 잘한 리더라고 추켜세웠다. 국민들께서도 A급이라고 하지 않는가”라며 “딴죽 걸기를 그만두고 애국의 대열에 동참하시기 바란다”고도 말했다.



반면 국민의힘은 에이펙 기간 동안 타결된 한·미 관세협상에 대해 혹평을 이어갔다.



국민의힘 장동혁 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 “합의문이나 공동성명조차 없는, 이것저것 다 생략된 백지 외교가 바로 이재명 정권의 실용외교”라며 “한·미 관세협상이 타결됐다고 자화자찬을 늘어놓고 있지만 3개월 전과 마찬가지로 팩트시트도, 합의문도 공개되지 않았다”고 지적했다. 장 대표는 “심지어 정부가 협상내용을 발표하고 돌아서자마자 미국에서는 곧바로 다른 말들이 나오고 있다”며 “진지한 실용외교는 국익과 실리 챙기는 성과로 증명돼야 할 것”이라고 강조했다. 송언석 원내대표도 “국익이 걸려 있던 관세협상의 내용을 국민 앞에 명명백백히 공개하길 촉구한다”며 “혈세가 대미투자로 반출될 우려가 있는 만큼 국회의 동의 없이 밀실에서 추진한다면 독단적 폭거로 간주하겠다”고 말했다.



여야 간 간극차가 큰 만큼 후속조치를 둘러싼 이견 조율이 만만치 않을 것으로 전망된다. 당장 대미 투자 관련 특별법이 관건이다. 한·미 양국은 관세협상에서 연간 200억달러 한도 내에서 미국에 2000억달러 투자를 하기로 합의한 바 있다. 국민의힘 소속 임이자 의원이 기재위 상임위원장을 맡고 있다. 관세협상 국회 비준도 관건인데 김 원내대변인은 “비준까지는 필요 없다는 의견이 우세한 것 같다”고 말했다.

