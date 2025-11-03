[인사] 기획재정부 외

기획재정부 ◆실장급 인사 △차관보 강기룡 △재정관리관 강영규 △대변인 유수영 △기획조정실장 황순관
행정안전부 ◆국장급 전보 △정책기획관 이지성 △자연재난대응국장 임철언
산업통상부 ◆실장급 승진 △산업정책실장 박동일 △통상교섭실장 권혜진 △무역투자실장 강감찬 △무역위원회 상임위원 서가람 ◆실장급 전보 △통상차관보 박정성
IBK투자증권 ◆수석전무 승진 △S&T부문장 박태동 ◆전무 승진 △DT부문장 심완보 ◆상무 승진 및 신규선임 △IB부문장 겸 구조화금융본부장 김병규 ◆상무 신규선임 △Wholesale부문 패시브영업본부장 정재웅 ◆영업이사 신규 보임 △금융상품영업부장 김동헌
한양증권 ◆선임 <센터장> △CM센터장 강주용(상무) △전략자산운용센터장 양선우(이사)
KG그룹 ◆승진 ◆KG 모빌리티 △부사장 황기영 △상무 이병길 최진안 박종관 김현진 △상무(보) 안응표 문병호 여상구 손규하 송기석 ◆KG 스틸 △전무 한상무 △상무 이우석 △상무(보) 김재욱 박한규 한재신 ◆KG 모빌리티커머셜 △전무 김종현 △상무(보) 김현곤 배종민 최지호 ◆KG 케미칼 △상무(보) 김익열 김도영 곽용섭 ◆KG 에코솔루션 △상무 조성환 ◆KG 이니시스 △상무(보) 김현석 △이사대우 윤원섭 ◆KG 모빌리언스 △상무 김경원 조은경 ◆KG ICT △사장 이상준 △부사장 박완상 △상무(보) 강준석 김하영 ◆KG GNS △부사장 권효근 △상무(보) 임강택 윤석호 ◆이데일리 △상무 이정훈 류성 장재호 ◆KG F&B △이사대우 강영택 ◆KG 써닝라이프 △상무 신금만 ◆KG 에듀원 △상무(보) 김상엽 <대표이사 선임> △KG 에코솔루션 대표이사 박생근 △KG 스틸 대표이사 김성일
커리어케어 ◆본부장 승진 △PEPS본부장 겸 부사장 박혜준
KJtimes △광고마케팅국 총괄 상무 문정환
