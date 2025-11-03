[속보] 조국 “오세훈 당선, 제가 보고 싶겠나…내년 선거 출마”

조국 조국혁신당 비상대책위원장이 3일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 '비상대책위원회 뉴파티 비전발표'에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

조국혁신당 조국 비상대책위원장은 3일 내년 6월 지방선거와 관련해 "저희는 항상 국민의힘의 것(표)을 가져오겠다는 것"이라고 강조했다.

조 비대위원장은 이날 유튜브 방송 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연해 "오세훈 시장이 다시 국민의힘 서울시장 후보가 돼서 당선되는 걸 제가 보고 싶겠느냐"며 이같이 언급했다.

그는 "민주당에서는 광역단체장(선거)에서 (표 분산을) 걱정하시는 것 같다"며 "'서울시장과 경기지사(선거)에서 아슬아슬한데 어떻게 하냐'(라는 것인데) 그런 걱정은 안 하셔도 된다"고 말했다.

민주당과의 합당 가능성에 대해선 "논의 테이블이 만들어지면 논의해봐야 한다"면서도 "그런 논의 자체가 양당 사이에 이뤄지지 않고 있다"고 선을 그었다.

조 비대위원장은 최근 오 시장이 정부 부동산 정책을 비판한 것을 자신이 반박한 점을 두고 일각에서 서울시장 출마론이 제기된 데 대해 "어느 선거든 출마한다는 얘기는 여러 번 말씀드린 적이 있다"고 했다.

그러면서 "제가 비대위원장인 상태이며, 선거 전략을 논할 수 있는 상황은 아니다"라며 "내년 6월 어느 선거에 나가서 뭘 할 것인지는 봄 정도에 결정할 것이나, 피하지는 않겠다는 마음을 갖고 있다"고 덧붙였다.

