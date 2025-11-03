재능대 드론영상과, ‘2025 대한민국 드론기능 경기’ 금·은상 쾌거

재능대학교 드론영상과가 ‘2025 제4회 대한민국 드론기능경기대회’에서 금상·은상 수상의 영예를 안았다. 3일 재능대에 따르면 지난 1일 열린 이번 경연에서 드론영상과 ‘DDD(드론드론드론)’ 동아리의 조현우 학생 금상, 김윤하·유승연 학생이 은상을 각각 차지했다.

학생들은 자율비행 제어와 인공지능 드론 프로그래밍 등 높은 수준의 실습 역량으로 주목 받았다. 대회는 4차 산업혁명 시대를 선도할 드론 전문인력 양성을 목표로 전국 각지의 고등부와 대학부 참가자들이 나섰다.

현장에서는 이른 시간부터 드론 키트와 장비를 조립하며 주어진 미션을 수행했다. 대형 스크린을 통해 현황과 기술 해설이 실시간으로 중계되며 열정·긴장감이 교차하는 분위기가 이어졌다.

이날 단순한 비행 실력뿐 아니라 기체 조립 능력과 문제 해결력까지 종합 평가하는 방식으로 진행됐다. 주요 종목으로는 조립·제작, 코팅, 인공지능(AI) 드론 자율비행 등이 포함됐다. 올해 창의적 문제 해결 능력과 기술적 숙련도가 돋보였다고 게 심사위원단의 평가다.

박윤수 재능대 드론영상과 학과장은 “학생들이 주중에도 늦게까지 남아 자율비행 코드와 AI 드론 제어를 반복 연습하며 준비했다”며 “학생들의 열정과 재능대 실습중심 교육이 수상이란 결실로 이어졌다”고 말했다.

