[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 4일 (화요일)

쥐

96년생: 어느 정도의 편법은 묵인하는 것이 좋겠다.

84년생: 직업적인 딜레마에 빠질 우려가 있다.

72년생: 금전 융통은 서남방에서 찾자.

60년생: 신불자는 해결방안이 나타난다.

48년생: 새로운 사람과의 만남이 있다.

36년생: 옛 사랑의 아름다움을 느낀다.

소

97년생: 일에 사실을 솔직히 시인하는 것이 이롭다.

85년생: 오감이 발달해도 객관성에 힘써자.

73년생: 새로운 일의 단서가 형성된다.

61년생: 부부에 의심과 질투가 나타난다.

49년생: 돈에 쫓기는 여성은 점차 풀린다.

37년생: 나의 마음을 알아주는 자는 부부다.

범

98년생: 엉겁결에 일을 추진하는 실수를 범하기 쉽다.

86년생: 괜한 말다툼 때문에 마음 상하기 쉽다.

74년생: 갑짜기 변동수가 생긴다.

62년생: 금전거래에 정신적 고통이 온다.

50년생: 이사나 직업에 신경이 쓰인다.

38년생: 건강을 체크하고 조심하자.

토끼

99년생: 일로 마음 상하지만 오래 생각하지 마라.

87년생: 편구설이 우려되니 사람을 대할 때 주의하라.

75년생: 같은 뜻을 가진 사람을 만난다.

63년생: 매매나 투자에 길사가 온다.

51년생: 쓸때없이 투자하여 고통만 온다.

39년생: 새로운 것만 지나치게 추구말라.

용

00년생 윗사람과 인관간계에 노력해야 하는 운이다.

88년생: 외형에만 치우치지 말고 정성을 생각하라.

76년생: 준비하지 않으면 성공 할수 없다.

64년생: 멀리서 인척간에 좋은 소식이 온다.

52년생: 금전과 관련된 결정은 보류하자.

40년생: 거래선이나 부동산의 문서를 잡는다.

28년생: 아무리 향기로운 꽃이라도 영원하긴 힘들다.

뱀

01년생 북서방으로 갈때는 차길과 밤길은 상가하라,

89년생: 침울한 기운에서 벗어나니 마음이 가볍다.

77년생: 바라던 이상형의 이성이 나타난다.

65년생: 유흥비 오락비의 출비를 줄이자.

53년생: 연인과 콜라텍의 즐거운이 있다.

41년생: 바다로 나가니 갑갑함이 풀린다.

29년생: 부질없는 생각을 하지 말 것.

말

02년생 일은 서북방은 길하고 남방은 이익이 적다.

90년생: 화합마음이면 자신에게 호감 갖는다.

78년생: 기본을 지키고 옛것을 지키자.

66년생: 아랫사람과의 소소한 불화가 온다.

54년생: 고정관념에 얽매이지 말자.

42년생: 한 굽이 돌아 서산에 닿는다.

30년생: 협조를 많이 받는 사람은 일도 쉽게 끝낸다.

양

03년생 사업자는 매출이 증대하는 운이다.

91년생: 지식이 부족하면 걸림돌이 되기 쉽다.

79년생: 연인간에 서로의 마음이 다르다.

67년생: 정신적 물질적인 손실이 걱정이다.

55년생: 재물이 서서히 들어오는구나.

43년생: 앞으로 벌고 뒤로 밑지는 운이다.

31년생: 타인의 전략을 집중분석하면 득을 취한다.

원숭이

04년생 감각이 예민한 사람은 육감에 의존한다.

92년생: 일을 수정해야 할 경우 어려움이 있다.

80년생: 급격한 이동 변화는 불리하다.

68년생: 현재에 보이지 않는 벽을 분석하자.

56년생: 집안에 경사가 있다.

44년생: 자식의 일에 기쁜이 있다.

32년생: 상대적인 빈곤을 느끼지 말라.

닭

05년생 부지련해져야 타인에게 호감에 준다.

93년생: 다가서는 모습을 보이는 것이 중요하다.

81년생: 기다려던 이성의 소식이 온다.

69년생: 서류을 한번 더 확인하라.

57년생: 공짜는없다는 사실을 잊지 마라.

45년생: 넓고 거시적으로 바라보자.

33년생: 목표를 낮추고 안정에 무게중심 두라.

개

06년생 언행 때문에 난감하니 항상 조심하라.

94년생: 결단을 내리기 전까지 확인하고 점검하라.

82년생: 현재는 동료를 멀리하자 손재가온다.

70년생: 부부사이 자존심 때문에 갈등이다.

58년생: 물품구입에 싼것이 비지떡이다.

46년생: 지난일에 마음을 비우자.

34년생: 좋은 습관은 아는 것만으로 충분치 않다.

돼지

95년생: 긍정적인 사고방식이 필요하다.

83년생: 분위기에 도취되는건 피하라.

71년생: 동료의 일 때문에 갈등이 생긴다.

59년생: 독립하고 싶은 생각이 든다.

47년생: 사람과는 거리를 두는 것이 좋다.

35년생: 불리한 입장이니 확연한 거리를 유지하라.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지