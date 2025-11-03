車업계, 코리아 세일 페스타 동참…최대 1700만원 할인 등

사진=코리아세일페스타 제공

국내 최대 쇼핑 축제인 '2025 코리아 세일 페스타'(코세페)가 개막하면서 자동차 업계가 할인 혜택을 쏟아내고 있다.

현대자동차, 기아 등 주요 완성차 업체들은 차종에 따라 최대 수백만원의 파격적인 현금 할인이나 초저금리 할부를 제공하며 연말 소비 심리 잡기에 나섰다.

이에 소비자들은 코세페 할인과 더불어 올해 말 일몰이 예상되는 개별소비세 인하 혜택까지 동시에 누릴 수 있다.

다만 연식변경으로 인한 중고차 판매는 다소 아쉬운 대목이다.

먼저 현대자동차는 11월 한 달간 승용, RV 등 12개 차종, 총 1만2000여대를 대상으로 대규모 할인 혜택을 제공한다.

주요 차종별 할인 금액은 △쏘나타, 투싼 최대 100만원 △그랜저, 싼타페 최대 200만원 △아이오닉 9 최대 500만원 이다.

제네시스는 △G80, GV70 최대 300만원 △GV80 최대 500만원을 할인한다.

기아는 오는 10일까지를 집중 할인 기간으로 정하고 특별 할인을 시행한다.

집중 할인 기간 동안 △셀토스, 스포티지, 쏘렌토, 카니발, K5, K8, 타스만, 니로 HEV, 봉고 LPG, K9 등 10개 차종에 3% △EV3, EV4, EV9 등 3개 차종에 5% 특별 할인 혜택을 제공한다. 단 약 5000대 한정 선착순으로 진행된다.

11월 한 달 동안 6개 차종(K5, K8, 타스만, 니로 HEV, 봉고 LPG, K9)을 대상으로 'K-페스타' 구매지원금 50만원을 제공한다.

르노코리아는 코리아세일페스타 기간을 맞아 역대 최고 수준의 고객 혜택을 제공한다.

이번 기간 중 르노코리아 신차를 구매하는 고객은 베스트셀링 중형 SUV인 '그랑 콜레오스'의 경우 조건에 따라 최대 350만원 혜택을 받을 수 있다.

쿠페형 SUV '아르카나'는 1.6 GTe 모델 구매 시 파워테일게이트 무상 제공 및 10만원상당의 옵션/액세서리 구매 혜택이 주어진다.

전기차 '세닉 E-Tech 100% 일렉트릭'은 전기차 특별 지원금 최대 300만원 혜택을 누릴 수 있다.

르노코리아는 연말까지 고객 감사제 '르노 메르시 위크'(Renault Merci Week)를 진행하며 매주 새로운 고객 추첨 상품을 구성해 제공한다.

쉐보레는 11월 한 달간 코리아세일페스타에 동참해 '쉐비 빅 페스타'(CHEVY BIG FESTA)를 진행한다.

이번 프로모션은 트랙스 크로스오버, 트레일블레이저 등 전 차종을 대상으로 맞춤형 금융 및 현금 지원 혜택을 제공한다.

겨울철 차량 관리 서비스까지 포함한 다채로운 지원 프로그램으로 구성됐다.

트랙스 크로스오버(2026년형)는 최대 60개월의 초저리 장기할부 프로그램(3.5%~4.0%)을 제공하며 2025년형 모델은 3.9% 콤보 할부 이용 시 50만원 현금 지원 혜택이 추가된다.

트레일블레이저(2026년형)는 36개월 4.5% 또는 60개월 4.9% 초저리 금융 혜택을 선택할 수 있다.

콜로라도는 최대 72개월의 슈퍼 초장기 할부 프로그램(4.5%~5.3%)과 더불어 콤보 할인으로 500만원의 혜택이 함께 주어진다.

시에라는 콤보 할부로 200만원의 특별 할인이 제공된다. 이 외에도 기존 쉐보레 차량 보유 고객(가족·형제 포함), 노후 차량 보유 고객, 사업자 고객 등에게 추가 혜택이 마련되어 있다.

캐딜락도 '2025 코리아세일페스타에 동참해 11월 한정 특별 프로모션을 진행한다.

이번 프로모션은 브랜드의 순수 전기 SUV '리릭'(LYRIQ)을 중심으로 캐딜락의 대표 차종을 올 한 해 가장 실속 있는 조건으로 만날 수 있도록 구성됐다.

브랜드 최초 전기 SUV 리릭은 코리아세일페스타를 맞아 최대 1700만원의 특별 현금 할인을 제공한다. 국내 출시 이후 진행된 프로모션 중 가장 높은 수준의 혜택이다.

고객들은 △60개월 무이자 할부(선수금 0%) △60개월 무이자 리스(보증금 15%) △제휴 금융 이용 시 선수금 또는 보증금 1700만원 지원 등 폭넓은 맞춤형 금융 옵션 중 한 가지를 선택할 수 있다.

2025년형 더 뉴 에스컬레이드(ESV 포함) 구매 고객에게는 최초 등록 명의자에게 최대 10회까지 지원되는 평생엔진오일 무상 교체 혜택이 제공된다.

