볼보, 쏘카와 함께 ‘XC40 무료 시승 프로그램’ 운영

볼보자동차코리아(대표: 이윤모)가 모빌리티 플랫폼 기업 ㈜쏘카(대표: 박재욱)와 손잡고 프리미엄 컴팩트 SUV XC40의 무료 시승 프로그램을 운영한다고 3일 밝혔다.

이번 시승 프로그램은 쏘카의 새로운 ‘시승하기’ 서비스 공식 론칭에 맞춰 진행되는 첫 협업으로 볼보자동차코리아는 프리미엄 컴팩트 SUV인 XC40의 최상위 트림인 울트라(Ultra) 모델을 지원한다.

쏘카 앱 내 ‘시승하기’ 메뉴를 통해 11월 3일부터 14일까지 응모할 수 있으며, 추첨을 통해 선정된 고객은 오는 11월 24일부터 순차적으로 1주일간 XC40의 무료 시승 기회를 제공받는다.

XC40은 지난 2017년 글로벌 시장에 출시된 이후, 유럽 시장에서 2020년부터 4년 연속 프리미엄 컴팩트 SUV 판매 1위에 오른 글로벌 베스트셀링 모델로, 국내에서도 2025년 1월부터 9월까지 총 1932대가 판매되며 단일 트림 기준 전체 수입 컴팩트 SUV 판매량 1위를 기록했다.

특히 엔트리급 모델임에도 불구하고 플래그십 모델에 버금가는 최첨단 안전 기술과 프리미엄 편의사양, 업계 최고 수준의 인포테인먼트 서비스 등이 기본으로 탑재돼 스웨디시 프리미엄을 경험할 수 있다.

이번 시승 프로그램은 서울, 인천, 고양, 하남, 수원, 용인(수지), 성남(분당·수정·중원) 등 수도권 주요 도심 지역에서 운영된다.

XC40 시승 프로그램과 관련된 자세한 내용은 쏘카 앱을 통해 확인할 수 있다.

볼보자동차코리아 이윤모 대표는 “이번 쏘카와의 협업은 더 많은 고객분들에게 볼보자동차가 지향하는 스웨디시 프리미엄의 경험을 선사하고자 기획하게 됐다”며 “앞으로도 볼보자동차코리아는 다양한 파트너십을 통해 고객과의 접점을 확대하고 볼보자동차만의 차별화된 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

