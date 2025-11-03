'부활' 김태원, 딸 서현♥뉴욕 사위 데빈 전통 혼례식 전격 공개 (조선의 사랑꾼)

밴드 그룹 '부활' 김태원이 사랑을 담아 준비한 딸의 전통 혼례식 현장이 공개된다.
3일 방송되는 TV조선 '조선의 사랑꾼' 100회에서는 미국 뉴욕에서 거주중인 딸 김서현 양과 사위 데빈이 전통 혼례 과정을 치르는 모습이 공개된다.
이날 김태원은 "서현이가 결혼식에 큰 기대가 없는 것 같아 내가 채워줘야 한다"며, 직접 야외 전통 혼례식장을 고르는 등 딸의 결혼 준비에 적극 나서는 모습을 보인다.
김태원은 아내와 분홍색 한복을 입고 혼주석에 앉아 딸과 사위의 입장을 기다리고 이내 전통 혼례복을 입은 서현 양이 등장하자 눈을 떼지 못한다.
이후 김태원은 두 사람 앞에 서서 "오늘의 신부 김서현 양의 아버지고, 날 때부터 지금까지 곁에 있었던 사람입니다"라고 조심스럽게 축사를 시작한다.
아버지의 진심이 담긴 축사를 듣던 서현 양은 이내 눈시울을 붉히고 눈물어린 부정이 드러나는 모습이 그려진다.
특히 이번 방송은 100회로 두 사람의 결혼에 더욱 특별한 의미를 더하며, 제작진은 이번 방송을 끝으로 재정비 기간을 갖고 내달 22일 새 시즌으로 돌아올 예정이다.
김태원의 부성애로 채워진 딸 김서현 양과 미국 뉴욕 사위 데빈의 전통 혼례식은 오늘 밤 10시 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 공개된다.
한편, 김태원은 밴드 그룹 '부활'의 멤버로 딸 서현 양과는 지난 2017년 5월 방영된 E채널 예능 '내 딸의 남자들 : 아빠가 보고 있다'에도 함께 출연한 바 있다.
