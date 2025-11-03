대구보건대학, 동성로서 안경·커피 연계한 팝업스토어 운영

대구보건대학교는 9일까지 대구 중구 동성로에서 팝업스토어 ‘글래스 오브 시티 두번째 이야기’를 운영한다고 3일 밝혔다.

대구시 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 하나로 마련한 팝업스토어는 지역 전통산업인 안경과 커피 브랜드의 경쟁력 강화를 목표로 열린다. 운영 시간은 매일 오후 2∼8시이다.

남성희(가운데) 총장과 직원들이 ‘글래스 오브 시티 두 번째 이야기’ 팝업스토어에서 기념촬영을 하고 있다. 대구보건대학교 제공

'프레임 속 도시, 향으로 채우다'를 주제로 한 이번 전시에는 플럼에디터·나인어코드·마치아이웨어·플라스타·알발렌티노 등 지역 5개 안경 브랜드와 커피명가·엘씨로스팅랩·커피스펠 등 커피 브랜드가 참여한다.

인공지능(AI) 얼굴 분석을 이용한 안경 스타일 추천과 무료 시력검사, 코스메틱 서클렌즈 무료 처방 등 맞춤형 체험 기회가 제공된다. 커피 시음과 초콜릿 증정 이벤트, 원두 소개 프로그램도 함께 진행된다.

앞서 지난해 첫 번째 팝업스토어에서는 지역 안경산업의 역사와 시그니처 제품을 소개하는 전시 중심 행사로 열려 젊은 세대의 관심을 이끌며 지역 산업 홍보의 발판을 마련하기도 했다.

최선영 DHC RISE사업단장(임상병리학과 교수)은 “대학은 산업과 소비자를 연결하는 플랫폼으로서 지역 브랜드의 인지도 향상과 시장경쟁력 강화를 지속해 지원하겠다”고 말했다.

