[속보] 민주 “2033년까지 정년연장, 65세 단계적 확대”…연내 입법 추진

김병기 더불어민주당 원내대표가 3일 서울 여의도 국회에서 열린 회복과 성장을 위한 정년연장특별위원회 제1차 본위원회의에서 기념 촬영을 하고 있다. 뉴스1

더불어민주당은 3일 “정년연장은 고령자의 소득 공백을 메우고 연금 재정을 안정시키며, 숙련 인력을 활용할 수 있는 긍정적 방안”이라며 연내 입법 추진 의지를 드러냈다.

민주당 김병기 원내대표는 이날 국회에서 당 차원의 정년연장특위 첫 회의를 열고 이같이 밝혔다.

김 원내대표는 “작년부터 초고령사회에 진입해 65세 인구 비중이 20%를 넘었다. 예상되는 문제는 분명하다. 노동력 부족, 연금 재정 불안정이 문제”라며 “다만 청년 고용 위축 및 기업의 부담 증가 가능성은 충분히 검토해야 한다”고 말했다.

이어 “세대와 노사를 아우르는 사회적 대화 공론화 장이 필요하다”며 “오늘을 시작으로 특위 활동의 구체적인 성과가 나오기를 기대한다”고 말했다.

그러면서 “단순히 정년 연장을 바라는 쪽의 시각, 또는 원하지 않는 쪽의 시각에서 이 문제를 바라보면 필패하며 서로 손해를 볼 것”이라며 “정년 연장에 대해서는 반드시 조기에 진지한 결론을 내려야 한다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지