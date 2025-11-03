LAFC 손흥민, PO 1R 2차전서 1골 1도움 폭발…시즌 10호골

미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA)FC의 '특급 골잡이' 손흥민이 '가을 축구' 두 번째 경기에서 전반에만 1골 1도움의 맹활약을 펼쳤다.



손흥민은 3일(한국시간) 미국 텍사스주 오스틴의 Q2 스타디움에서 열린 2025 메이저리그사커(MLS) 플레이오프(PO) 서부 콘퍼런스 1라운드 2차전 원정 경기에 드니 부앙가와 공격진을 이뤄 선발 출전, 선제골을 뽑아냈다.



전반 21분 중원에서 부앙가가 찔러준 패스를 받은 손흥민은 페널티지역 왼쪽으로 직접 공을 몰고 올라가 헛다리 짚기로 수비수를 제친 뒤 왼발슛으로 골대 오른쪽 구석에 정확하게 꽂았다.



1-0으로 앞선 4분 뒤에는 부앙가와 추가골을 합작했다.



손흥민은 페널티박스 왼쪽에 넓게 자리 잡고 있던 부앙가에게 정확한 패스를 연결했고, 부앙가가 침착하게 오른발 슈팅으로 마무리했다.



이로써 손흥민은 지난 8월 MLS 역대 최대 이적료로 LAFC에 합류한 이후 약 3개월 만에 두 자릿수 득점을 달성했다. 공식전 12경기에서 10골 4도움(MLS 사무국 기준)을 기록했다.



LAFC는 전반 30분 현재 2-0으로 앞서가고 있다.

