세계일보

검색

[포토] 이광수 '반가운 손인사'

입력 : 2025-11-03 11:16:01 수정 : 2025-11-03 11:16:00
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

배우 이광수가 3일 서울 콘래드 서울에서 열린 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘조각도시’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

 

‘조각도시’는 평범한 삶을 살던 태중(지창욱)이 어느 날 억울하게 흉악한 범죄에 휘말려 감옥에 가게 되고, 모든 것은 요한(도경수)에 의해 계획되었다는 것을 알게 되면서 그를 향한 복수를 실행하는 액션 드라마를 그린 작품이다.

 


한윤종 기자 hyj0709@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

조윤수 '사랑스러운 미소'
  • 조윤수 '사랑스러운 미소'
  • [포토] 윈터 '깜찍하게'
  • 정채연 '깜찍한 볼하트'
  • 김유정 '친애하는 X'