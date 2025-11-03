KCC실리콘, 아시아 최대 규모 화장품 원료 전시회 참가

KCC실리콘은 이달 4일부터 6일까지 태국 방콕 BITEC에서 열리는 '인코스메틱 아시아 2025'에 참가해 차세대 실리콘 기반 뷰티 소재를 선보인다고 3일 밝혔다.

KCC실리콘 제공

인코스메틱 아시아는 매년 700여개 글로벌 기업이 참여하는 아시아 최대 규모 퍼스널케어·화장품 원료 전시회다.

KCC실리콘은 이번 전시회에서 신제품 'SeraSense SS15(Polysilicone-15)'를 선보인다.

이는 자외선으로 인한 피부 손상을 줄이고 제형의 색 변화를 최소화하는 특성으로 선케어는 물론 색조 화장품에도 적용할 수 있는 자외선 차단 소재다.

신제품과 함께 퍼스널케어 대표 라인업도 소개한다.

먼저 젤 타입의 'SeraSilk PDA 90'은 자연 유래 광물인 실리카 파우더를 고르게 담아 피부를 매끈하고 부드럽게 보이게 한다.

함께 공개하는 'SeraSense AG 21'은 파운데이션, 립, 아이섀도 등 색조 제품에 은은한 광택과 오래가는 발색을 더하는 게 특징이다.

선케어 부문에서는 'SeraSoft SW 74'와 'SeraSilk EL 31'을 선보이고 헤어 케어 부문으로는 'SeraShine QSE' 시리즈를 소개한다.

KCC실리콘은 이번 전시회에서 공개한 제품 외에도 고기능성 제품을 지속해서 선보이고 친환경 및 미세플라스틱프리 등 시장 요구를 반영한 제품을 통해 글로벌 경쟁력을 강화할 계획이다.

