제이시스메디칼, ‘Jeisys TEA Seoul 2025’ 성황리 개최

㈜제이시스메디칼이 지난 30일(목) 서울 강남구에서 ‘Jeisys TEA Seoul 2025’ 행사를 성공적으로 마쳤다.

글로벌 메디컬 에스테틱 전문기업 ㈜제이시스메디칼은 지난 30일(목) 서울 강남 그랜드 머큐어 임피리얼 팰리스 호텔 셀레나 홀에서 ‘Jeisys TEA Seoul 2025(Tailored Excellence in Aesthetics)’를 성황리에 개최했다.

이번 행사는 고주파 의료기기 ‘덴서티(DENSITY)’의 신규 팁인 ‘알파팁’ 론칭을 기념해 마련됐으며, 회사의 혁신 기술과 미래 비전을 공유하고 글로벌 전문가들과 의료미용 산업의 발전 방향을 논의하는 자리로 진행됐다.

행사의 시작은 이라미 대표이사의 개회사로 문을 열었다. 이 대표는 제이시스메디칼의 혁신적 비전과 의료진과의 협력을 강조하며, 기술·교육·시술의 혁신이라는 세 가지 핵심 키워드를 중심으로 한 향후 방향성을 제시했다.

이번 행사는 총 4개의 세션으로 구성됐다. 먼저, Lecture 1, 2(기술의 혁신)에서는 새롭게 론칭된 덴서티 ‘알파팁’을 소개했다. 알파팁은 모노폴라와 바이폴라 기술을 동시에 적용한 것이 특징으로, 전극 크기를 확대해 더 깊고 넓게 에너지를 전달할 수 있도록 설계됐다.

Lecture 3(교육의 혁신)에서는 제이시스메디칼이 새롭게 선보이는 글로벌 교육 플랫폼 ‘JIAM(Jeisys Institute for Aesthetic Medicine)’을 공개했다. JIAM은 전 세계 의료진을 위한 전문 교육 허브로, 앞으로 글로벌 미용의료 지식 교류의 중심으로 발전시킬 계획이다. 이어진 Lecture 4(시술의 혁신)에서는 세계 각국의 KOL이 참여해 실제 임상 경험과 치료 전략을 공유하며, 깊이 있는 논의의 장을 마련했다.

특히 이날 프로모션 세션에서는 제이시스메디칼의 모델인 배우 이영애가 참석해 ‘패널 토크’를 진행해 눈길을 끌었다. 이영애는 브랜드 모델로서의 인연과 더불어, 제이시스의 기술 혁신과 철학에 대한 공감 메시지를 전해 현장의 분위기를 한층 고조시켰다. 이 밖에도 네트워킹 행사와 포토 세션 등 다양한 프로그램이 이어져 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

제이시스메디칼 관계자는 “이번 Jeisys TEA Seoul 2025는 덴서티 알파팁을 비롯한 혁신 기술과 비전을 공유할 수 있는 뜻깊은 자리였다”며, “앞으로도 글로벌 의료미용 전문가들과 협력을 강화하고, 고객과 의료진 모두에게 도움이 되는 솔루션을 지속적으로 제공할 것”이라고 말했다.

