아이들 미연, 성숙해진 자신과 마주합니다 '마이, 러버'

그룹 '아이들(i-dle)' 메인보컬 미연(MIYEON)이 3일 오후 6시 음원 플랫폼에 두 번째 솔로 미니 앨범 '마이, 러버(MY, Lover)'를 발매한다. 2022년 첫 미니 앨범 '마이(MY)' 이후 3년6개월 만에 발매하는 새 앨범이다.

앞서 미연은 지난해 아이들 월드투어 솔로 무대에서 공개한 자작곡 '스카이 워킹(Sky Walking)'을 디지털 싱글로 발표해 싱어송라이터 면모를 보여줬다.

지난달 28일엔 이번 앨범 선공개곡 '레노(Reno)(Feat. Colde)'를 먼저 공개해 달라진 분위기를 예고했다. 마이너한 일렉 기타 루프와 묵직한 비트 위에 미연의 보컬이 더해진 곡으로, 싱어송라이터 콜드(Colde)가 피처링했다.

미니 1집 '마이'에선 미연의 존재 자체를 담았다. 이번 앨범은 사랑의 감정을 다양한 시선으로 풀어냈다.

소속사 큐브 엔터테인먼트는 "이별과 미련, 후회와 회상, 극복과 헌신의 순간을 차례로 전하며 마지막에는 한층 성숙해진 자신을 마주하는 이야기가 펼쳐진다"고 소개했다.

미연은 미니 2집의 전반적인 작업에 참여했다. 수록곡 '에프.에프.엘.와이(F.F.L.Y)'와 '유 앤드 노 원 엘스(You And No One Else)'의 작사에 힘을 보탰다.

이번 앨범 타이틀곡은 미연 표 팝 발라드인 '세이 마이 네임(Say My Name)'이다. 트와이스, 나연, 투모로우바이투게더 등과 작업한 캐나다 기반의 팝 가수 겸 작곡가 소피아 케이(Sofia Kay)와 작사가 이스란이 각각 작곡과 작사에 참여했다.

앨범엔 이와 함께 '스페이스 인베이더(Space Invader)', '페탈 샤워(Petal Shower)', '쇼(Show)' 등이 수록됐다.

