"고객 경험 확대"...무신사 솔드아웃, 11월 '구매 수수료' 무료 이벤트

무신사에서 운영하는 한정판 거래 플랫폼 ‘솔드아웃’이 연말 쇼핑 수요가 늘어나는 시즌에 맞춰서 한달간 구매 수수료 무료 이벤트를 펼친다고 3일 밝혔다.

솔드아웃은 ‘전 상품 구매 수수료 무료’ 이벤트를 오는 30일까지 한달간 진행한다. 이는 연말 쇼핑 성수기에 선물을 비롯한 한정판 상품 수요가 늘어나는 시즌을 겨냥한 특별 프로모션이다.

무신사는 기존에 솔드아웃 구입시 상품 가격의 3.3%씩 매겼던 ‘구매 수수료’를 이달 말까지 부과하지 않기로 했고, 이에 따라 구매 고객들의 실질적 부담이 완화될 것으로 기대된다.

솔드아웃은 한정판 거래 플랫폼으로 올들어서 키링, 게임 카드 등 취향 중심의 라이프스타일 카테고리부터 스니커즈, 아우터 등의 패션 상품까지 다양한 영역에서 활발한 거래가 이뤄지고 있다.

실제로 올해 1분기부터 3분기까지 누적 기준으로 게임/엔터 카테고리의 트레이딩카드게임(TCG) 상품은 전년 동기간 대비 거래액이 3배 가까운 194% 증가한 것으로 나타났다. 남녀노소 가릴 것 없이 많은 고객들의 관심을 받았던 키링·키체인 상품도 솔드아웃 내에서 2025년 1~3분기 합산 거래액이 지난해 같은 기간보다 347% 급증했다.

패션 상품 중에서는 경량 패딩의 올해 3분기까지 누적 거래액이 전년 동기간 대비 89% 이상 늘었다. 특히 온·오프라인에서 많은 인기를 얻었던 ‘무신사 스탠다드 시티 레저 후디드 라이트 다운’ 상품은 품절대란을 일으킨 결과 솔드아웃 내에서 거래가 이어진 것으로 나타났다. 또 ‘살로몬 모디세이 패딩 자켓 블랙’의 경우에 지난 10월 한달간 솔드아웃 내에서 상품 조회수가 전월 대비 약 6배 늘어날 만큼 인기를 입증했다.

솔드아웃 관계자는 “최근 경량패딩이 트렌드 아이템으로 주목받으면서 국내외 패션 브랜드들의 다양한 상품들이 인기를 끌고 있다”라며, “연말 쇼핑 성수기를 맞아서 평소 품절 이슈로 구입하기 어려웠던 한정판 상품을 구매 수수료 없이 구입할 수 있는 기회를 경험할 수 있길 바란다”고 말했다.

