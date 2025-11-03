“당뇨·고혈압 다 잡는 ‘1잔의 효능’”…의사들이 권하는 습관은 ‘이것’

하루 한 잔의 우유가 단순한 칼슘 보충을 넘어 심장과 혈관 건강을 지키는 ‘예방의학 식품’으로 주목받고 있다.

식생활이 서구화되는 가운데 균형 잡힌 유제품 섭취는 국민 건강 증진의 핵심 전략이 될 수 있다. 게티이미지

독일 뮌헨공과대 인체영양학연구소는 전 세계 연구 100여 건을 메타분석한 결과, 우유·요구르트·치즈 등 유제품을 꾸준히 섭취하는 사람은 그렇지 않은 사람보다 심혈관질환 위험이 10~15% 낮았다고 3일 밝혔다.

우유를 즐겨 마시는 사람들은 당뇨병 발병률도 낮은 경향을 보였다. 연구진은 “우유 속 칼슘·칼륨·비타민 B12·유청 단백질이 혈압 조절, 염증 완화, 인슐린 감수성 개선 등에 복합적으로 작용하기 때문”이라고 설명했다.

◆“칼슘만이 아니다”…심혈관·대사 건강의 숨은 조력자

전문가들은 “이번 연구는 우유가 단순한 칼슘 공급원이 아닌 심혈관질환과 당뇨병 예방에 도움을 줄 수 있다는 점을 보여준다”며 “우유 속 칼륨과 유청 단백질이 혈압과 혈당 조절에 기여하는 것으로 보인다”고 말했다.

유제품을 구성하는 영양소는 서로 시너지 효과를 낸다.

영양학계에 따르면 우유는 칼슘뿐 아니라 비타민 B12, 단백질, 미네랄 등 다양한 영양소가 균형을 이루는 식품이다. 이 복합적 조합이 전신 건강 유지에 중요한 역할을 한다.

◆성장기부터 노년기까지…‘평생 뼈 건강’ 지탱하는 식품

연구팀은 특히 청소년기 우유 섭취가 평생의 뼈 건강을 좌우한다고 강조했다.

연구진은 “성장기에 충분한 우유 섭취는 골량을 늘려 골밀도를 강화하고, 성인기와 노년기 골절 위험을 줄이는 데 큰 도움이 된다”고 설명했다.

이어 “나이가 들수록 칼슘 흡수율이 떨어지지만, 우유 속 칼슘은 체내 이용률이 높다는 점에서 효율적”이라고 “꾸준히 섭취하면 골다공증·근감소증 예방에도 효과가 있다”고 덧붙였다.

유제품을 정기적으로 섭취하는 사람들은 인슐린 저항성이 낮고 혈당 조절이 안정적인 경향이 있었다. 이는 단백질과 미량영양소가 복합적으로 작용한 결과로 보인다.

우유 속 칼륨은 나트륨 배출을 도와 혈압을 낮추고, 유청 단백질은 혈관 염증 반응을 완화했다. 꾸준한 섭취가 심혈관질환 예방에 분명한 이점을 준다는 것을 알 수 있다.

◆성장기·중장년층, 모두에게 다른 이유로 필요한 ‘하루 한 잔’

청소년기에 우유는 성장판이 닫히기 전 뼈와 근육 발달의 핵심 영양 공급원이다. 우유는 간식이 아닌 성장 촉진 영양소의 ‘종합세트’인 것이다.

중장년층에게는 흡수율 높은 형태의 칼슘과 단백질로 골밀도 유지·근감소증 예방이 가능하다. 매일 한두 컵이 우유는 노년의 낙상 위험을 줄이는 ‘보험’과도 같다.

지방 함량이 높은 유제품의 과다 섭취는 오히려 역효과를 낼 수 있어 저지방·무가당 제품 중심의 균형 잡힌 섭취가 필요하다. 게티이미지

커피나 음료 대신 하루 한 잔의 우유로 바꾸는 것만으로도 건강 지표가 개선될 수 있다. 작지만 꾸준한 습관이 큰 차이를 만든다.

실제 유럽 일부 국가는 ‘하루 한 컵의 우유’ 캠페인을 공공보건 정책으로 추진하고 있다.

식생활이 서구화되는 가운데 균형 잡힌 유제품 섭취는 국민 건강 증진의 핵심 전략이 될 수 있다고 전문가들은 조언한다.

◆전문가들 “식품이 곧 예방의학”…공중보건 전략으로 확장되는 우유 연구

이번 메타분석은 다양한 인구집단을 포괄하며, 유제품 섭취가 여러 만성질환의 위험을 일관되게 낮춘다는 점을 보여준다.

영양정책 수립의 근거 자료로 가치가 크다고 볼 수 있다.

전문가들은 “지방 함량이 높은 유제품의 과다 섭취는 오히려 역효과를 낼 수 있어 저지방·무가당 제품 중심의 균형 잡힌 섭취가 필요하다”고 조언했다.

