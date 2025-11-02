또 준우승… 뒷심 부족에 울어버린 최혜진

미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 뛰는 최혜진(26·롯데)은 지난달 그리 달갑지 않은 기록을 하나 세웠다. 2022년에 투어에 데뷔한 최혜진은 아직 우승을 신고하지 못했는데, 584만4969달러(약 83억3000만원)를 벌어들여 우승 없는 선수 중 상금 랭킹 1위에 올랐다. 최혜진이 이 기록에서 벗어날 절호의 기회를 맞았지만 뒷심 부족으로 또다시 데뷔 첫승을 허무하게 눈앞에서 날렸다.

최혜진. AP연합뉴스

최혜진은 2일 말레이시아 쿠알라룸푸르 골프 앤드 컨트리클럽(파72·6536야드)에서 열린 LPGA 투어 메이뱅크 챔피언십(총상금 300만달러) 4라운드에서 버디 2개와 보기 3개로 한 타를 잃었다. 최종합계 18언더파 270타를 적어낸 최혜진은 신인왕 레이스 1위를 달리는 야마시타 미유(24·일본), 해나 그린(29·호주)과 동타를 이뤄 연장접전을 펼쳤지만 버디를 잡은 야마시타에게 패해 준우승에 머물렀다. 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 9승을 거두고 미국 무대에 진출한 최혜진은 이 대회까지 준우승만 세 차례 기록할 정도로 번번이 우승의 여신은 그를 외면하고 있다. 지난 6월 마이어 클래식에서도 최종라운드 16번 홀까지 단독 선두를 달리다 17번 홀에서 역전을 허용해 카를로타 시간다(스페인)에게 우승 트로피를 내줬다.

최혜진은 이번 대회에서 1~3라운드 선두를 달려 간절하게 기다리던 데뷔 첫승을 드디어 이뤄내는 듯했다. 2위에 4타나 앞선 단독 선두로 최종라운드를 출발한 최혜진은 좀처럼 타수를 줄이지 못하는 파 행진을 이어가다 8번 홀(파3)에서 버디를 잡았다. 하지만 이를 9번 홀(파4) 보기로 맞바꾸는 바람에 2타차 추격을 허용했다. 10번 홀(파5)에서는 티샷이 왼쪽으로 많이 당겨지면서 다시 보기를 적어내 한 타 차로 쫓겼고, 그린이 11번 홀(파3)에서 버디를 잡아내면서 공동 선두를 내줬다. 12번 홀(파4)에서 한 타를 더 잃고 선두를 내준 최혜진은 포기하지 않고 16번 홀(파4)에서 버디를 잡으며 공동 선두에 복귀, 승부를 연장으로 끌고 갔다. 하지만 18번 홀(파5)에서 진행된 연장전에서 야마시타가 까다롭게 휘어지는 중거리 버디 퍼트를 정확하게 떨군 반면, 최혜진의 버디 퍼트는 홀을 외면했다.

야마시타 미유. AP연합뉴스

올해 투어에 데뷔한 야마시타는 8월 메이저 대회 AIG 여자오픈에 이어 시즌 2승을 거둬 사실상 신인왕을 굳혔다. 이번 시즌 LPGA 투어에서 2승을 거둔 선수는 지노 티띠꾼(22·태국)에 이어 야마시타가 두 번째다. 그는 3라운드까지 최혜진에게 8타 차로 뒤졌으나 이날만 7타를 줄이는 폭발적인 뒷심을 발휘, 우승 트로피까지 거머쥐었다.

