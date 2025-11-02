제주도, K-디지털 헬스케어 글로벌 전진기지 만든다

제주도는 데이터 기반 인공지능(AI) 헬스케어 기업 인바이츠생태계와 손잡고 케이(K)-디지털 헬스케어 선도도시 조성에 나선다. 코스닥 상장사를 포함한 수도권 바이오기업의 제주 이전이 전망된다.

이번 협약은 이재명 정부 국정운영계획의 지역 공약인 제주형 바이오 헬스케어 클러스터 조성의 첫걸음이자, 민선8기 도정이 중점 추진해 온 ‘상장기업 육성·유치’ 노력의 결실이다.

2일 제주도에 따르면 지난달 31일 인바이츠생태계, 제주대학교와 업무협약을 체결했다.

인바이츠생태계는 데이터 기반 AI 헬스케어와 디지털 인프라 역량을 갖춘 기업으로, 개인 맞춤형 정밀 헬스케어를 지향하며 5개 헬스케어 전문기업을 운영한다. 5개 기업은 CG인바이츠(코스닥 상장), 인바이츠지노믹스, 인바이츠바이오코아(코넥스 상장), 헬스커넥트, 인바이츠벤처스다.

최근 미국령 괌의 GRMC(Guam Regional Medical City) 병원 경영권 인수계약을 체결한 뒤 미 연방정부 승인 절차를 밟고 있다. 해당 병원에 AI와 디지털 헬스케어 기술을 접목한 온·오프라인 통합 헬스케어 네트워크를 구축하고 있다.

이번 협약에서는 K-디지털 헬스케어 해외 진출을 목표로 혁신적 헬스케어 사업모델 고도화와 국내 전진기지 도내 구축을 협력하기로 했다.

제주도는 바이오산업 발전과 도민 건강권 제고를 위해 AI 기반 바이오 헬스케어 혁신성장 체계를 구축하고, 인바이츠생태계 모델이 도내에서 실증될 수 있도록 행정적·재정적 지원을 제공한다.

인바이츠생태계는 자체 핵심사업 모델을 제주에 도입하고 고도화해 해외로 진출한다. 특히 이 과정에서 단계별로 본사 와 계열사의 제주 이전, 제주 연구개발(R&D) 허브센터 건립을 추진하고, 실무 중심 인재 양성을 통해 도내 또는 글로벌 순환형 인재로 채용할 계획이다.

제주대학교는 핵심인재 양성과 임상 검증, 학술적 타당성 확보 및 순환형 인재 양성 프로그램 운영을 협력한다.

오영훈 지사는 “제주는 AI와 바이오산업의 혁신성장을 위해 노력해 왔다”며 “이번 협약이 수도권 상장기업 이전은 물론 제주의 바이오 헬스케어 산업을 한 단계 도약시키는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

제주도와 인바이츠생태계, 제주대학교가 지난달 31일 제주도청에서 업무협약을 맺고 관계자들이 기념 촬영하고 있다. 제주도 제공

이어 “지난 10월 선정된 지역 주도형 AI 대전환 사업도 인바이츠생태계의 바이오 빅데이터를 기반으로 추진될 예정”이라며 “새정부 경제성장전략 중 하나인 K-디지털 헬스케어 수출모델과 연계한 중앙정부 사업 선정에도 공동으로 노력하겠다”고 밝혔다.

또한 “10월부터 추진 중인 제주형 건강주치의 시범사업에 인바이츠생태계 모델을 활용해 빠른 성과를 내겠다”고 말했다.

김일환 제주대 총장은 “이번 협약은 제주 지역사회에 디지털 헬스케어라는 고부가가치 지식산업을 가져오는 문익점 역할을 한다”며 “제주대 학생들에게 양질의 일자리와 희망을 제공할 것”이라고 밝혔다. 김 총장은 “의과대학, 약학대학부터 인공지능학과, 경영학과까지 다양한 학과 학생들이 혜택을 받을 것”이라며 “인바이츠생태계가 제주에서 1조원 이상의 매출을 내는 상장사로 성장하기를 적극 응원한다”고 덧붙였다.

신용규 인바이츠생태계 회장은 “제주는 제 고향이자 인바이츠 생태계의 성장 기반이 된 곳으로, 4년 전 이곳에서 시작한 1만 게놈 프로젝트가 지금의 유전체 분석 핵심 역량으로 발전했다”고 말했다. 그는 “제주를 거점으로 인공지능과 유전체 기술을 융합한 디지털 헬스케어 모델을 발전시켜 태평양을 넘어 세계 시장으로 진출하겠다”며 “400~500명의 제주 인재들이 글로벌 무대에서 활약할 수 있도록 지역사회에 대한 책임을 다하겠다”고 강조했다.

인바이츠 생태계는 ‘누구도 소외됨 없이 건강하고 행복한 헬스케어 세상으로 초대한다’는 비전을 기치로 구성된 헬스케어 기업군이다.

데이터 기반 개인맞춤형 정밀 헬스케어 사업의 전주기 가치사슬 구축을 목표로, 구성기업들의 핵심역량을 유기적으로 연계해 AI 헬스케어, 디지털 인프라와 유전체 기반 신약개발 두 가지 축으로 추진 중이다.

고려대 경영학과를 졸업하고 미국 펜실베니아대 와튼스쿨 경영전문대학원(MBA)을 마친 신 회장은 신구범 전 제주도지사의 아들이다.

