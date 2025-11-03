[이코노 브리핑] KB금융·현대百, 금융·유통 시너지 모델 구축 외

KB금융·현대百, 금융·유통 시너지 모델 구축

KB금융그룹은 현대백화점그룹과 ‘고객 경험 혁신 및 금융·유통 시너지 협력 모델 구축을 위한 전략적 업무협약(MOU)’을 체결했다고 2일 밝혔다. 양사는 이번 업무협약을 통해 △고객 기반 확대·고객 접점 강화 △제휴 상품·서비스 출시 △ESG(환경·사회·지배구조) 기반 사회공헌 협력 등 고객 가치를 중심으로 한 실질적 협업을 추진한다. 현대백화점의 쇼핑 혜택과 KB금융의 고금리 혜택을 결합한 전용 통장 등 제휴 상품, KB스타뱅킹 등 KB금융 플랫폼을 활용한 간편 결제 서비스, 양사의 포인트 연계서비스 등 상품과 서비스를 도입하기로 했다.

우리銀, 외국인 고객 ‘글로벌라운지’ 문 열어

우리은행은 인천 주안서금융센터 2층에 ‘우리 글로벌라운지’를 새롭게 오픈했다고 2일 밝혔다. 우리 글로벌라운지는 외국인 고객이 한국 생활에 필요한 정보를 얻고, 문화를 체험할 수 있는 복합 문화공간이다. 취업·비자 상담과 금융 기초교육 등을 제공한다. 북라운지와 커뮤니티룸, 키즈존 등을 갖췄으며 네이버 예약 또는 현장 방문을 통한 사전예약제로 운영한다.

한국산 감 검역협상 타결… 17년만에 中 진출

농림축산식품부는 한국산 감을 수출하기 위한 중국과의 검역 협상이 타결됐다고 2일 밝혔다. 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 전날 첫 정상회담에서 이런 내용이 담긴 양해각서(MOU)를 교환했다. 이는 2008년 중국에 한국산 감 수출을 요청한 지 17년 만에 이룬 성과다. 농식품부는 14억명의 인구가 있는 중국 진출의 교두보를 마련했다는 점에서 큰 의미가 있다고 평가했다.

