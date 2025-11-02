北 도발 감시… 軍 정찰위성 5호기 美서 성공 발사

우리 군의 정찰위성 5호기를 탑재한 미국 우주기업 스페이스X의 발사체 ‘팰컨9’이 2일(현지시간) 미국 플로리다주 케이프커내버럴 우주군 기지에서 발사되고 있다. 목표궤도에 안착해 지상국과 교신에 성공한 정찰위성 5호기는 중대형 정찰위성 확보를 위한 ‘425 사업’의 마지막 정찰위성이다. 이 사업은 북한의 핵·미사일 도발 징후를 탐지하고 종심지역 전략표적을 감시하는 것을 목표로 한다.
입력 : 2025-11-02 23:15:00 수정 : 2025-11-02 18:20:32
스페이스X 제공
