급경사·고속주행도 여유롭게… 한층 진화한 ‘침묵의 힘’ [모빌리티]

볼보자동차의 첫 전기 세단이자 플래그십 모델인 ES90은 볼보식 고급스러움이 전동화 시대를 맞아 진화된 모습을 보여주는 상징적인 차량이다. 단단한 실내외에서 나오는 편안함, 세단을 넘어선 활용성 등으로 경쟁 전기차와 다른 새로운 길을 제시할 예정이다.



지난달 16일(현지시간) 프랑스 남부 지중해 연안의 니스와 모나코에서 열린 글로벌 취재진 시승회에서 ES90을 미리 만나봤다.

볼보 ES90의 주행 모습. 볼보자동차 제공

◆새 디자인으로 차별화



ES90은 정통 세단보다는 차체와 지상고를 살짝 올리고 날렵한 쿠페와 같은 실루엣을 갖춘 새로운 디자인으로 경쟁 전기 세단과 차별화했다. 전통적인 프리미엄 세단이 아닌, 그 자체로 새로운 클래스라는 설명이다.



뒤쪽 문이 완전히 열리고 트렁크와 2열 공간이 연결된 해치백 디자인도 적용됐다. 덕분에 스포츠유틸리티차(SUV)의 실용성을 가미하면서도 볼보차 중 가장 낮은 공기저항계수(Cd)인 0.25를 달성해 전기차로서의 경쟁력도 높였다. 새로운 ‘토르의 망치’ 시그니처 헤드라이트와 세로형 C자 모양 LED(발광다이오드) 리어 램프 등 볼보의 정체성을 잇는 외관을 기본으로, 좀 더 입체적이고 날렵한 인상을 줬다.

옆에서 본 ES90의 모습. 볼보자동차 제공

내부는 화려하거나 과시적이기보다는, 여유롭고 은은하게 고급스러움을 나타냈다. 실내는 3.1m의 긴 휠베이스를 바탕으로 뒷좌석까지 공간이 넉넉했다. 불필요한 장식은 최소화하면서도 숨겨진 작은 수납공간을 곳곳에 배치하고, 바이오 소재인 노르디코와 나무 등 천연 재료를 최대한 활용해 자연에 가까운 따뜻한 느낌의 스칸디나비아 디자인을 완성했다. 실내 조도도 아늑한 분위기를 더했다. 천장은 전자식 파노라믹 루프가 설치돼 자연광을 실내로 최대한 받아들이거나 버튼 하나로 차단할 수 있었다.



운전을 시작하자 묵직한 차체가 스르르 미끄러져 가면서 실내가 고요하게 유지되는 것이 인상적이었다. 속도를 올려도 노면 마찰음이나 풍절음 등의 소음이 거의 들리지 않았다. 볼보 측이 밝힌 실내 소음 수준은 앞좌석과 뒷좌석 각 68㏈, 70㏈ 이하다. 3세대 전기 모터와 액티브 섀시가 장착된 듀얼 챔버 에어 서스펜션이 적용돼 브랜드 역사상 가장 정숙한 실내 환경을 구현했다는 설명이다.



◆역동적인 주행감 등 매력 다양

내부 디스플레이. 백소용 기자

ES90은 역동적인 시승 구간을 통과하며 다양한 매력을 드러냈다. 최대 속도 시속 50㎞ 이하로 제한된 도심에서 가다 서다를 반복할 때는 전기차의 회생제동을 이용해 브레이크를 많이 밟지 않고 주행을 이어갔다. 고속도로에서 가속페달을 밟자 묵직하면서도 빠르게 속도가 올라갔다. ES90은 싱글모터 후륜구동, 트윈모터 사륜구동, 트윈모터 퍼포먼스 사륜구동 세 가지 트림으로 구성됐는데, 시승차인 싱글모터 트림은 최고 출력 245㎾(333마력), 최대 토크 480Nm의 힘을 낸다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 이르는 데 6.9초가 걸린다.



지중해 연안 프로방스알프코트다쥐르 지역에서 왕복 2차선의 좁고 구부러진 산길은 시승 구간의 하이라이트였다. 알프스 남서부 산맥에서 이어진 험준한 지형을 따라 난 길은 ES90의 준대형 차체가 움직이기 버거워 보였다. 중·소형차가 경쟁적으로 레이싱을 하듯이 지나가는 이 길에서도 차량은 이질감 없이 여유롭게 치고 나갔다. 급경사길에서 빠른 속도로 달려도 차량은 안정적이었다. 운전자가 원하는 방향대로 위치를 잡았다.



운전 중 좌우·앞뒤 안전거리는 차세대 볼보카 UX(사용자경험)을 통해 시각적·청각적으로 시시각각 전달됐다. 운전자 앞에 설치된 9인치 운전자 디스플레이(DIM)와 헤드업 디스플레이(HUD)에는 실제 속도와 제한 속도, 경로를 직관적으로 표시해 낯선 외국의 길에서도 운전 집중도를 높여줬다. 프레임리스 디자인의 14.5인치 중앙 터치스크린 디스플레이의 서라운드뷰는 주행이나 주차 시 주변 환경을 선명하게 보여줬다. 유럽형 내비게이션이 설치된 시승 차량과 달리 한국 시장에는 티맵모빌리티와 함께 개발한 ‘통합형 티맵 인포테인먼트 서비스’도 제공된다.



ES90은 1회 충전으로 최대 700㎞ 주행거리(유럽 WLTP 기준)를 제공한다. 배터리 충전은 350㎾ 급속 충전소에서 약 22분 만에 10%에서 80%까지 완료할 수 있다.



볼보차의 강점이었던 스피커는 ES90에서 더욱 진화됐다. 볼보 모델 중 가장 많은 25개의 바워스 앤 윌킨스 스피커가 탑재됐다. 헤드레스트에도 스피커가 설치돼, 입체적이면서도 강렬한 소리를 선사했다. 비틀스의 녹음 스튜디오로 유명한 ‘애비 로드 스튜디오’ 모드는 컨트롤룸의 섬세한 소리부터 라이브룸의 크고 개방적인 공간감에 이르기까지 다양한 음향을 차량 내에서 구현할 수 있도록 해준다.



ES90은 내년 중 국내에 출시될 예정이다. ES90의 유럽 시장 판매 가격은 싱글모터 기준 7만유로(약 1억1600만원) 수준으로 책정됐다.

