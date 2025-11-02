“돈 안 주면 아들 중국에 팔아넘긴다”…태국 보이스피싱 일당 구속 기소

캄보디아에서 태국으로 기점을 옮긴 뒤 한국인을 상대로 사기 범행을 저지른 범죄조직 ‘룽거 컴퍼니’ 조직원 3명이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 조직을 이탈하려는 구성원을 상대로 감금과 폭행을 자행했고, 이들의 가족에게도 협박한 것으로 조사됐다.

서울남부지법 형사합의 14부(재판장 이정희)는 19일 범죄단체가입·활동과 통신사기피해환급법 위반 등 혐의로 구속기소된 한국 국적 피고인 A씨 등 3명의 첫 공판준비기일을 연다.

캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 18일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환되고 있다. 공동취재

2일 조국혁신당 박은정 의원실이 법무부로부터 제출받은 검찰 공소장에 따르면 A씨 등은 4∼6월 태국 룽거 컴퍼니에 가입해 한국인 206명을 대상으로 1400여회에 걸쳐 66억4000여만원을 편취한 혐의를 받는다. 룽거 컴퍼니는 캄보디아에서 활동하던 범죄단체 출신이 지난해 태국으로 근거지를 옮겨 결성한 집단으로 알려졌다. A씨는 군부대 및 일반인을 사칭해 ‘노쇼’ 사기를 벌이는 ‘노쇼팀’ 팀장으로 활동한 것으로 조사됐다. 이들 조직은 한국인들을 상대로 로맨스스캠(이성 빙자 사기)과 수사기관 사칭, 금융기관 사칭, 로또 보상 코인 사기 등 5개 팀으로 구성된 것으로 전해졌다.

조직원에 대한 감금과 협박도 있었다. 지난 6월 A씨는 조직에서 이탈하려는 한 조직원이 2500만원을 갚지 못하자 부모에게 연락해 “아들을 캄보디아에 있는 중국 조직에서 빼 오는 데 들인 돈을 변제해야 한다”, “돈을 주지 않으면 손가락을 자르고 중국에 팔아넘겨 다시 얼굴을 못 보게 하겠다”고 협박해 900만원을 받아냈다.

탈출을 위해 대사관에 신고하자 폭행도 이어졌다. 이 조직원은 주태국 한국대사관에 감금 신고를 했다는 이유로 무차별 폭행을 당했다. 다른 조직원들도 쇠파이프 등으로 피해자를 때려 상해를 입힌 것으로 전해졌다. 피해자 가족이 “아들이 태국에서 감금됐다”는 신고해 외교 당국이 현지 경찰과 공조하면서 A씨는 검거됐다.

