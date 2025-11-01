한·중, 경제·문화·범죄대응 MOU 체결…원·위안 통화스와프도 [한·중 정상회담]

이재명 대통령이 1일 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 하고, 경제 및 문화, 범죄 대응 분야에 양해각서(MOU)를 체결했다.

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 1일 경북 소노캄 경주 그랜드볼룸에서 열린 한중 국빈만찬에서 악수하고 있다. 뉴시스

양국 정상은 이날 경주국립박물관에서 한·중 양해각서 및 계약 교환식을 열고 6건의 MOU를 체결하고, 원·위안 통화스와프 계약도 체결했다.

대통령실에 따르면 양국은 한·중 간 호혜적 협력을 추진해 나가기 위한 장기적 방향성을 설정하는 ‘한·중 경제협력 공동계획(2026~2030)에 관한 MOU, 한·중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 협상의 실질적 진전을 통한 양국 간 경제협력의 제도적 기반 마련을 뒷받침하는 ‘서비스무역 교류·협력 강화에 관한 MOU’를 체결했다.

한·중 간 양국 국민의 민생에 실질적으로 기여하는 미래지향적 협력을 추진해 나가기 위해 ‘실버산업’ 및 ‘혁신창업’ 분야 협력에 관한 MOU를 체결하고, 우리 농산물의 중국 수출을 원활히 하는 ‘한국산 감 생과실의 중국 수출 식물 검역 요건 MOU’도 체결했다.

양국 경찰 당국이 초국가 스캠 범죄 대응을 위한 공동대응을 추진할 수 있는 기반이 되는 ‘보이스피싱·온라인 사기 범죄 대응 공조 MOU도 체결했다.

양국은 중앙은행 간 5년 만기 70조 원(4000억 위안) 규모의 원·위안 통화스와프 계약서를 체결했다. 대통령실은 “양국 금융·외환시장의 안정과 교역증진에 기여할 수 있을 것으로 기대된다”고 설명했다.

