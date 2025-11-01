李 대통령, ‘다카이치, 아주 좋은 느낌…걱정 사라졌다”...한일 관계 훈풍 부나

이재명 대통령은 1일 한일관계 전망에 대해 "있는 문제는 직시하고 미래를 향해 함께 손을 잡고 나아가 한국과 일본이 서로에게 도움이 되는 관계로 충분히 발전할 수 있겠다는 생각이 들었다"고 말했다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 폐막한 뒤 가진 기자회견에서 한 일본 매체가 다카이치 사나에 일본 총리와의 회담 소감 및 앞으로의 한일관계 전망을 묻자 이같이 답했다.

그러면서 이 대통령은 "아주 좋은 느낌을 받았다. 걱정이 다 사라졌다"며 "앞으로 한일관계는 잘 협력해서 지금보다 훨씬 나은 단계로 나아갈 수 있겠다(고 생각했다)"고 덧붙였다.

이 대통령은 강경 보수 성향으로 알려진 다카이치 총리에 대해 우려가 없었느냐는 취지 물음에는 "아마 일본 언론도 대한민국에서 이재명 대통령이 당선됐을 때 '극좌인데', '걱정되는데'라고 생각했을 것 같다"며 "다카이치 총리께서 개별 정치인일 때와 일본 국가의 경영을 총책임질 때 생각과 행동이 다를 것이라고 생각하고, 또 달라야 한다"고 언급했다.

그러면서 "일본이 요즘 이재명 대통령에 대해 크게 걱정을 안 하지 않나"라며 "직접 만나 뵙고 상당한 시간 대화를 나눠보니 똑같은 생각을 가진 아주 훌륭한 정치인이라는 생각이 들었다"고 평가했다.

또 '한일관계가 중요하고 협력할 부분이 많다'는 다카이치 총리의 언급에 "전적으로 공감한다"며 "(나는) 문제가 있으면 해결하고 과제가 있으면 협력해 풀어가자는 말씀을 드린 바 있다"고 전했다.

이어 "이는 일본도 한국도 해야 할 일"이라며 "정치는 기본적으로 개인의 생각을 관철하는 측면도 있지만, 더 중요한 건 더 나은 국민의 삶, 국가의 더 나은 미래"라고 강조했다.

이 대통령은 "(다카이치 총리를) 자주 만나야겠다는 생각이 들었다. 다음은 '셔틀외교 정신' 상 제가 일본을 방문해야 하는데, 가능하면 (다카이치 총리의 고향인)나라현으로 가자고 말씀드렸다"며 다카이치 총리가 '흔쾌히 좋아했다'고 전했다.

이 대통령은 그러면서 "앞으로 저는 한일관계가 기대가 된다"고 낙관했다.

