李대통령, 한·중관계 “정상화 필요”, 한·일관계는 “충분히 발전할 것”

이재명 대통령은 한국과 중국과의 관계를 정상화하고, 회복해야 한다고 강조했다. 한·일 관계는 앞으로가 기대된다고 낙관적 전망을 내놓았다.

이재명 대통령이 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 폐막일인 1일 오후 경북 경주화백컨벤션센터(HICO) 인근 국제미디어센터(IMC)에서 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 1일 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 의장국 기자회견에서 한·중 관계 발전 전망에 대한 질문에 “한·중 관계는 외형적으로는 특별히 문제가 없어 보이기도 하지만 실질적으로는 관계가 완전히 정상화돼있거나 회복돼있다고 보기는 어려운 상태”라면서 “단순한 회복을 넘어서 서로에게 도움되는 협력의 길을 다시 찾아가야 한다”고 말했다. 이어 “실질적인 관계 회복, 그리고 실질적인 협력 강화가 꼭 필요하겠다 생각하고 거기에 주안점을 두고 논의하려고 한다”고 강조했다. 기자회견은 이 대통령과 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 앞두고 열렸는데, 이 대통령의 한·중 정상회담을 앞두고 한·중 관계의 극적인 개선 필요성을 강조한 것으로 풀이된다.

이 대통령은 “가장 중요한 분야는 경제 분야”라고 강조했다. 이 대통령은 “한국과 중국은 여러 부문에서 경쟁하는 관계이기도 하지만 또 다른 여러 측면에서는 협력하는 관계이기도 하다”며 “국가 간 관계라고 하는 것이 매우 복합적이어서 보이는 것과 안 보이는 것이 공존하고 협력과 경쟁, 대결이 공존한다”고 평가했다.

이 대통령은 “미국도 중국과 경쟁하고, 대결하고, 적대적으로 보이지만 잘 보이지 않는 이면에서는 협력하고, 거래하고, 지원하고 있다”면서 “한국과 중국의 관계도 마찬가지다. 지리적으로 아주 가깝고 경제적으로 서로 깊이 의지하고 협력하는 관계”라고 강조했다.

이 대통령은 이어 “앞으로는 외부의 작은 장애들이 있더라도 그 장애들을 넘어서서 더 큰 이익과 더 큰 변화를 향해 나아가려고 한다”며 “중국에도 한국에도 모두 도움이 되는 여러 영역에, 특히 경제, 민간교류, 더 나아가서는 동북아의 평화와 안정을 위한 역할을 어떻게 할 것인지 등에 대해서도 협력과 소통의 계기를 많이 만들고 또 높여가려고 한다”고 말했다.

이재명 대통령이 1일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기념촬영에서 시진핑 중국 국가주석와 인사하고 있다. 대통령실사진기자단

이 대통령은 특히 “한반도 평화와 안정을 정착시키는 데도 중국의 역할은 매우 중요하다”면서 “한반도가 안정돼야 동북아도 안정되고 그것이 중국의 이익에 부합할 것”이라고 중국의 역할을 요청했다.

이 대통령은 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담에 대해서는 상대적으로 진솔한 답변을 내놓았다.

이 대통령은 다카이치 총리가 극우성향이라는 평가가 있는 가운데 이뤄진 한·일 정상회담이 어땠느냐는 일본 언론의 질문에 “일본 언론에서 아마 한·일 관계가 앞으로 혹시 좀 기대와는 다르게 가지 않을까 우려하시는 거 같다”면서 “아마 일본 언론도 한국에서 이재명 대통령이 당선됐을 때 ‘(이 대통령이) 극좌인데, 걱정된다’고 생각했을 것 같다”고 말했다.

이 대통령은 “다카이치 총리께서 개별 정치인일 때와 일본 국가의 경영을 총책임질 때 생각과 행동이 다를 것이라고 생각하고, 또 달라야 한다”면서 “저도 야당의 지도자일 때하고 야당과 여당을 포함한 온 국민을 대표하는 대통령일 때 판단과 행동이 달라야 한다”고 말했다.

이 대통령은 “정치는 전쟁이 아니지 않느냐. 한 부문을 대표할 때와 전체를 대표할 때 당연히 달라야 한다”면서 “그래서 일본이 요즘 이재명 대통령에 대해서 별로 크게 걱정 안 하지 않느냐”고 말했다.

이재명 대통령이 1일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기념촬영에서 다카이치 사나에 일본 총리와 인사하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이어 “다카이치 총리를 만날 때 사실 저도 걱정 안 한 것은 아니지만, 직접 만나 뵙고 상당한 시간 대화를 나눠보니 똑같은 생각 가지고 있는 아주 훌륭한 정치인이란 생각이 들었다”고 말했다.

이 대통령은 “솔직하게 느낌을 말씀드리면 아주 좋은 느낌을 받았다”면서 “걱정이 다 사라졌다”고 강조했다.

이어 “앞으로 한·일관계는 잘 협력해서 지금보다 훨씬 더 나은 관계로 나아갈 수 있겠다. 있는 문제는 직시하고 미래를 향해 함께 손을 잡고 나가서 한국과 일본이 서로에게 도움되는 관계로 충분히 발전할 수 있겠다. 자주 만나야겠다 생각이 들었다”고 강조했다.

이 대통령은 또 “가급적으로 다음은 셔틀외교의 정신상 제가 일본 방문해야 되는데 가능하면 나라현으로 가자고 말씀드렸다”면서 “다카이치 총리도 아주 흔쾌하게 좋아했다”고 전했다.

