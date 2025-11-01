'나는 나비'로 교감한 韓中정상…"경주 나비, 선전선 노래까지"

(경주=연합뉴스) 특별취재단 = 이재명 대통령(오른쪽)이 1일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 의장국 인계식에서 2026 APEC 의장국인 중국의 시진핑 국가주석에게 의장직 지위를 넘기며 악수하고 있다. 2025.11.1 photo@yna.co.kr

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 1일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한 첫 대좌를 앞두고 '나비'를 매개로 교감했다.



이날 양 정상은 전날 이 대통령이 APEC 정상회의에 참석한 각국 인사들을 대상으로 연 환영 만찬의 공연에 등장한 나비를 주제로 대화를 나눴다고 소개했다. 중국은 한국에 이은 내년도 차기 회의의 의장국이다.



시 주석은 이날 APEC 정상회의 본행사 공식 폐막 후 이 대통령으로부터 의장직을 인계받은 뒤 전날 공연에서 본 나비를 화제로 꺼냈다.



그는 "어제 만찬 장소에서 나비가 날아다녔는데 참 아름다웠다"며 "이 대통령이 제게 '내년에 나비를 이렇게 아름답게 날리실 것인가요'라고 질문해 '여기의 이 아름다운 나비가 (차기 APEC 정상회의 개최지인 중국의) 선전까지 날아와 노래까지 하면 좋겠다'고 말씀드렸다"고 언급했다.



전날 환영 만찬 말미엔 '나비, 함께 날다(Journey of Butterfly: Together, We Fly)'를 주제로 한 문화 공연이 펼쳐졌고 이 과정에서 로봇 나비가 등장해 공중으로 날아가는 모습이 연출됐다.

(경주=연합뉴스) 특별취재팀 = 31일 경북 경주시 라한셀렉트호텔에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영 만찬에서 문화 공연이 진행되고 있다. 2025.10.31 photo@yna.co.kr

나비는 이번 APEC 정상회의의 엠블럼으로, 21개 회원 간의 연결·번영·혁신을 의미한다.



이 대통령은 이후 열린 내외신 대상 기자회견에서 중국 매체가 내년 선전 APEC 정상회의에 대한 기대를 묻자 시 주석이 앞서 언급한 '나비 대화'를 더 구체적으로 소개했다.



이 대통령은 "어제 공연에서 관객 위로 날아다니는 나비가 시끄러워서, 제가 시 주석님께 '나비는 원래 조용히 나는데 이 나비는 모터 소리가 난다. 내년엔 소리 나지 않는 진짜 나비를 만들어 날려주면 좋겠다'고 말씀드렸다"고 전했다.



이어 "시 주석께서 '노래하는 나비를 만들어야 하지 않을까'라고 말씀했다"고 언급했다.



이 대통령은 나비 엠블렘의 의미 가운데 '연결성'을 언급하며 "APEC은 지금까지의 성과를 기반으로 더 나은 미래를 만드는 기구"라며 "내년 선전 APEC은 훨씬 더 성공적으로 치러져야 하고 더 나은 아태 지역 발전이 있어야 한다"고 강조했다.



이어 "새로운 미래를 만들어 가자"며 "시 주석과 중국 국민이 잘 준비할 것으로 기대하고 내년 선전에서 여러분을 다시 만나겠다"고 덧붙였다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지