2년 만에 우승한 LG…‘52억’ 역대 최고 배당금 받는다

지난달 31일에 2025 KBO(한국야구위원회)리그 통합 우승을 달성한 우승한 LG 트윈스가 역대 가장 많은 우승 배당금을 받는다.

지난달 31일 대전 중구 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 한국시리즈 5차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기에서 4승 1패 기록으로 통합 우승을 차지한 LG 선수들이 염경엽 감독을 헹가래 하고 있다. 뉴시스

KBO 관계자에 따르면, KBO리그는 올해 PS(포스트시즌) 16경기인 와일드카드 결정전 2경기, 준플레이오프 4경기, 플레이오프 5경기, KS(한국시리즈) 5경기에서 모두 매진을 기록하며 33만5080명의 관중을 모아 입장권 판매로 약 157억원 수익을 거두었다. 이는 지난해 기록한 역대 PS 입장권 수입 최고액(146억원)을 약 11억원 경신한 수치다.

수입금은 PS에 진출한 5개 팀이 KBO리그 규정 제47조에 따라 나눈다. KBO는 행사 진행에 들어간 제반 비용을 제외한 나머지 금액을 5개 구단에 나눠준다.

제반 비용은 약 43~45%로 추정되며 향후 회계 절차를 거쳐 정확한 배당 규모가 확정될 예정이다. 제반 비용을 44%로 계산했을 때 배당금 규모는 약 88억원이다.

배당금은 정규시즌 우승팀이 먼저 20%를 챙긴 뒤 나머지 금액의 50%를 KS 우승팀, 24%를 KS 준우승팀, 14%를 플레이오프에서 패한 팀, 9%를 준플레이오프에서 패한 팀, 3%를 와일드카드 결정전에서 패한 팀이 가져간다.

LG는 정규시즌 우승 몫으로 17억6000만원을 받고 KS 우승으로 35억2000만원을 추가 수령해 올 시즌 성적으로 받는 금액은 52억8000만원이다.

KS에서 패한 한화 이글스는 16억9000만원, 플레이오프 패배 팀인 삼성 라이온즈는 9억9000만원, 준플레이오프 패배 팀 SSG 랜더스는 6억3000만원, 와일드카드결정전 패배 팀 NC 다이노스는 2억1000만원을 가져간다.

LG는 KBO 우승 배당금 외에도 모기업으로부터 상당한 금액의 보너스를 받을 예정이다. KBO와 10개 구단 보너스 규정에 따르면, 우승팀 모기업은 구단에 전체 배당금의 최대 50%를 보너스로 줄 수 있다.

LG 그룹이 상한선만큼 보너스를 주면 LG 구단은 26억4000만원을 더 받을 수 있다. PS 배당금과 그룹 보너스를 합하면 LG 구단이 수령하는 금액은 79억2000만원으로 늘어난다. LG 구단은 이 금액을 선수단과 프런트 직원들에게 보너스로 지급할 것으로 보인다.

LG는 2023년 통합 우승 당시 배당금으로 29억4000만원, 우승 보너스로 14억7000만원으로 총 44억1000만원을 수령한 것으로 알려졌다. 구단은 2년 전보다 약 35억원 정도를 더 받는 셈이다.

KS 최우수선수(MVP)인 김현수에겐 KBO리그 부상인 전기차 외에도 구단이 수여하는 별도의 포상금 혹은 부상이 돌아간다.

LG는 2년 전 KS에서 우승하자 시리즈 MVP인 오지환에게 고(故) 구본무 회장이 남긴 고가의 롤렉스 손목시계를 전달했다. 아울러 염경엽 LG 감독은 마무리 유영찬과 포수 박동원에게 사비로 각각 1000만원씩을 줬다.

이에 일부에선 구단의 별도 포상은 KBO리그가 허용하지 않는 승리 수당과 다름없다고 제동을 걸었고 KBO는 2024년 1월 메리트 지급 가능 규정을 수정했다.

각 구단은 지난해부터 정규시즌 개막을 앞두고 KS MVP 시상 및 포상 계획서를 제출하고 승인 여부에 따라 계획대로 지급할 수 있다.

LG가 올 시즌을 앞두고 어떤 내용의 포상 계획서를 제출했는지는 공개하지 않았다.

