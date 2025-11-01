이번 주말, ‘교외 아울렛’으로 나가볼까?

연중 최대 쇼핑 성수기인 블랙프라이데이가 다가오고 있는 가운데, 아웃렛업계에서도 다양한 행사를 통해 고객몰이에 나섰다.

신세계사이먼 제공

1일 업계에 따르면 롯데아울렛 전점에서는 오는 9일까지 연중 최대 규모의 쇼핑 축제인 ‘서프라이스 위크(Sur-Price Week)’를 개최한다.

패션, 스포츠, 키즈, 리빙 등 전 상품군에서 총 400여 브랜드가 참여해 아울렛 판매가에 더해 최대 30% 추가 혜택을 제공한다.

코치, 보스, 이자벨마랑 등의 럭셔리 브랜드, 라코스테, 시슬리, 베네통 등의 패션 브랜드를 비롯해 나이키키즈, 뉴발란스키즈, 시몬스, 템퍼 등 전 브랜드에서 연중 최대 혜택가를 제안한다.

행사 기간 동안 최대 100만원의 쇼핑 금액권 당첨 기회가 매일 새롭게 주어지는 100% 당첨 주사위 게임을 진행한다.

롯데아울렛 곳곳에 부착되어 있는 QR코드를 통해 게임에 접속한 후 주사위를 굴려 미션 단어를 완성하면 최대 100만원부터 최소 5000원까지 다양한 금액대의 할인권을 증정한다.

신세계사이먼이 ‘2025 쓱데이’를 맞아 프리미엄 아울렛 전점에서 ‘신세계그룹 페스타’를 개최한다.

신세계사이먼은 순차적으로 여주와 시흥 프리미엄 아울렛에서 오는 9일까지, 파주와 부산 프리미엄 아울렛에서 13일부터 23일까지 개최한다.

전점에 입점한 그룹사 브랜드 모두 아울렛 가격에서 최대 30% 추가 할인 등 풍성한 혜택을 선보인다.

신세계팩토리스토어는 FW(가을·겨울) 상품과 시코르 상품 특가전을 열고, 해외 명품 및 의류 특가전도 펼친다.

와인앤모어는 인기 주류 30종을 최대 50% 추가 할인하고 주말 시음 행사도 진행한다.

패션 브랜드에서는 델라라나, 일라일, 스튜디오 톰보이, 보브, 지컷 등 여성의류 브랜드 및 에르노, 브루넬로 쿠치넬리, 아르마니, 폴스미스, 어그 등 해외 브랜드도 추가 할인 행사를 진행한다.

제이린드버그, 필립플레인골프 등 골프 브랜드에서도 FW 시즌 골프 의류와 용품을 최대 20% 추가 할인해 준다.

현대아울렛과 커넥트현대는 오는 9일까지 현대프리미엄아울렛 김포점 등 현대아울렛과 커넥트현대 전 점포에서 하반기 최대 규모 쇼핑 행사 ‘슈퍼위켄드’(SUPER WEEKEND)를 진행한다.

퍼위켄드는 매년 상·하반기 두 차례 진행하는 대규모 쇼핑 행사로, 해외패션·여성패션·아웃도어 등 200여개 브랜드가 참여해 가을·겨울(FW) 이월 상품을 최초 판매가 대비 최대 70% 할인해 선보인다.

먼저, 점포별 대형 할인 행사가 열린다.

현대프리미엄아울렛 김포점은 6일까지 이스트 1층 행사장에서 ‘CP컴퍼니 & 코에보 FW 아우터 상품전’을 열고 다운 점퍼·재킷·팬츠 등 의류 제품을 최초 판매가 대비 최대 70% 할인해 판매한다.

송도점은 같은 기간 지하 1층 행사장에서 ‘진캐주얼 데님·아우터 대전’을 열고 리바이스와 게스의 대표 제품을 최초 판매가 대비 최대 70% 할인해 선보인다.

점포별로 다양한 팝업스토어도 운영한다.

현대프리미엄아울렛 스페이스원에서는 6일까지 프리미엄 생활용품 브랜드 ‘마켓틸다’ 팝업스토어를 열고, 샤워타월·세제·비누 등 라이프스타일 용품을 최초 판매가 대비 최대 30% 할인해 판매한다.

대전점에서는 13일까지 ‘굿즈플래너’ 팝업스토어를 진행해, 무직타이거·청호랑·백호랑 등 대표 인기 제품을 특가로 선보인다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지