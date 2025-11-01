프로야구 ‘최다 관중’ 동원…편의점, 프랜차이즈 활짝 웃었다

올해 프로야구가 최다 관중 동원이라는 역대급 흥행 속에 치러지면서 편의점, 프랜차이즈 등 유통 채널의 매출도 크게 오른 것으로 나타났다.
1일 업계와 한국야구위원회(KBO)에 따르면 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 최종 관중은 1231만 2519명을 기록했다. 포스트시즌 누적 관중은 28만 4830명으로, LG트윈스와 한화 이글스의 한국시리즈(KS, 누적 약 9만 5000석)도 전석 매진됐다.
역대 최다 관중과 전석 매진 행렬 등 열기를 더하면서 올해 야구장 입점 편의점과 프랜차이즈뿐만 아니라 인근 점포까지 매출 호재가 이어졌다.
편의점 CU의 야구장 입지 매장 실적 현황에 따르면 올해(1월~9월) 매출은 지난해와 비교해 32.6%나 올랐다. 2024년엔 30.0%였다.
CU는 올해 야구팬 증가 수요에 맞춰 다양한 야구 마케팅과 상품을 적극 선보인 점이 주효했다. 지난 3월 출시한 '연세우유 먹산 생크림빵'은 6일 만에 12만 개 이상, 한 달여 만에 45만 개 이상 판매됐다.
4월에는 두산 베어스 컬래버 상품 14종을 선보이고, 6월에는 팝업스토어(CU 두산베어스점)를 열어 모객 확보에 주력했다.
SSG랜더스필드 내 점포를 운영 중인 이마트24는 프로야구 개막일인 3월 22일부터 10월 28일까지 매출이 전년 대비 20% 증가했으며, 일부 점포도 최대 25% 증가한 것으로 나타났다.
이마트24는 SSG랜더스 응원 ‘야구장도시락’ ‘야구방망이김밥’ 등 차별화 상품 출시와 SSG랜더스 시즌 티켓, 시즌점퍼 등 경품 프로모션으로 SSG랜더스 팬들의 록인효과를 극대화하고 있다.
부산 사직구장과 수원야구장 내부에 위치한 세븐일레븐 점포의 매출은 40% 가량 증가한 가운데 즉석식품(치킨 등) 5배, 베이커리 2.7배, 스낵 2.1배, 맥주 50% 등 크게 늘었다.
GS25의 경우 한국시리즈까지 호재가 이어질 전망이다. 서울 잠실야구장에 유일하게 운영 중으로, 지난 26일 KS 1차전이 열린 야구장 인근 15개 매장의 매출을 분석한 결과 정규시즌 당시 같은 두 팀(LG vs 한화)이 맞붙었던 8월 10일 대비 매출이 18.6% 증가한 것으로 나타났다. 스낵 95.0%, 안주류 139.4%, 면류 103.4% 증가했으며, 따뜻한 커피음료도 182.8% 늘어나 가을야구 특유의 현장 분위기를 보여줬다.
잠실야구장 인근 매장들도 특수를 누렸다. 세븐일레븐은 올해(1월 1일~10월 28일) 잠실 야구장 인근 편의점의 맥주, 아이스크림, 라면의 매출은 40% 가량씩 증가했고 안주 8배, 베이커리는 2.5배 늘었다. 한국시리즈 1~2차전 (26~27일) 기간 매출은 전년 대비 6배 증가한 가운데 맥주, 하이볼 등 주류가 15배, 휴대폰 용품은 16배 늘었다. 안주류가 10배, 생수 6배, 스낵 5배의 신장률을 보였다.
‘GS25 X LG트윈스 특화매장’ 역시 야구팬들의 발길이 이어지면서 매출고를 올리고 있다. 해당 매장은 LG트윈스 전용 공간을 마련해 티셔츠, 응원도구 등 50여 종의 굿즈를 판매 중이다. 26~27일 양일간 매출은 직전 주(19~20일) 대비 134.5% 신장했으며, LG트윈스 굿즈 매출만으로 이틀간 약 1000만 원을 기록했다.
KS 3차전과 4, 5차전이 열린 대전에서의 수혜도 이어졌다. GS25는 한화이글스와 협업한 특화매장 2곳을 대전 지역에서 운영 중이다. 단독 컬래버 굿즈(유어스 한화우쭈쭈바, 한화이글스 선캡 등)까지 총 60여 종을 판매하고 있다.
포스트 시즌 경기가 열린 지난 18일 19일 24일 3일간, 해당 매장의 평균 매출은 직전 동기 대비 48.6% 증가했으며, 특히 한화생명볼파크점은 굿즈 매출만 1700만 원을 달성했다.
BBQ치킨과 bhc치킨, 도미노피자, KFC 등 프랜차이즈도 모객 효과를 누리고 있다.
bhc의 경우 서울 잠실야구장을 비롯해 고척스카이돔, 광주 기아챔피언스필드, 창원 NC파크 등 6개 구장에서 총 11개 매장을 운영 중인 가운데 포스트 시즌과 한국시리즈 1차전 매출이 전년 대비 10% 이상 증가했다.
