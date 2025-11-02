쌀쌀한 가을…유통업계 ‘필수템’으로 자리잡은 보온 텀블러

아침저녁으로 제법 쌀쌀함이 느껴지는 가을, 따뜻한 커피와 티가 더욱 생각나는 계절이다. 직장인과 주부, 학생을 가리지 않고 '필수템'으로 자리 잡은 보온 텀블러가 감각적인 디자인과 강화된 기능으로 소비자들의 눈길을 끌고 있다.

락앤락 제공

2일 유통업계에 따르면 락앤락은 세계적으로 인기를 끌고 있는 산리오캐릭터즈를 앞세운 '스쿨핏 시리즈 텀블러'를 최근 출시했다.

'스쿨핏 산리오캐릭터즈 원터치 피규어 텀블러'는 마이멜로디, 쿠로미, 시나모롤, 포차코 등 4종의 피규어가 뚜껑 위에 올라가 있어 수집하는 재미를 더했다.

출구 부분이 돌출된 스파우트(spout)형 음용구에 빨대를 탈착할 수 있어 직수와 빨대 음용을 모두 지원한다. 여기에 원터치 버튼과 이중 잠금 구조, 손잡이 고리까지 더해 아이들도 부담 없이 사용할 수 있다.

이중 진공 보온·보냉 구조를 적용해 보온 최대 8시간, 보냉은 최대 42시간 유지되며, 화학 연마제를 사용하지 않은 STS 304 스테인리스 소재로 안전성도 갖췄다.

락앤락은 이 외에도 스누피로 유명한 브랜드 '피너츠(Peanuts)'와 협업한 컬렉션 등 소비자 취향을 겨냥한 다양한 디자인을 속속 선보이며 존재감을 키우고 있다.

써모스는 크리에이티브 스튜디오 '이나피스퀘어(INAPISQUARE)'와 협업한 '컵앤텀블러'와 '핸들 텀블러' 신제품을 최근 선보였다.

이나피스퀘어 특유의 흑백 콘셉트에 유쾌하고 자유로운 드로잉을 담은 것이 특징이다. 써모스의 실용적인 디자인에 독창적 그래픽을 더해 색다른 매력을 구현했다.

지난 9월 성수동 팝업스토어에서 일부 제품을 먼저 공개했을 당시 특히 Z세대 방문객들에게 호응을 얻으며 기대감을 높였다.

대표 제품인 ‘더 콤팩트 스트로 컵앤텀블러’와 ‘캐리 핸들 텀블러’는 블랙·화이트 반전 컬러 구성과 개성 있는 스티커 아트워크 디자인을 적용해 감각적인 스타일을 완성했다.

식기세척기 사용에도 그래픽 변형이 없어 관리 역시 편리하다. 이 밖에도 투고 컵앤텀블러에는 이나피러브 그래픽을 넣어 테이크아웃 감성을 더했다.

SGC솔루션의 글라스락도 인기 캐릭터 '위글위글'과 손잡고 텀블러 라인업을 확대했다.

아이들을 위한 330ml 소용량 '위글베러', '스마일위러브' 빨대 텀블러부터 500ml 원터치 텀블러까지 선택 폭이 넓다. 라인프렌즈와 협업한 1200ml 대용량 '그린 메가 텀블러'도 눈길을 모은다.

선선한 가을과 함께 텀블러 수요도 더욱 늘어날 것으로 보인다.

