한울본부, 상고문화제 성료, "울진, 생각과 놀이로 물들다"

한국수력원자력 한울원자력본부는 최근 개최한 '제2회 한울 상고문화제'가 1000여 명의 지역주민이 참여한 가운데 성황리에 마무리됐다고 31일 밝혔다.

한울본부가 개최한 제2회 상고문화제 가을(秋)편에 많은 인파가 몰려 축제를 즐기고 있다. 한울본부 제공

상고는 '항상 상(常), 생각할 고(考)'를 합친 단어다.

아이들이 스스로 생각하는 힘을 기르라는 뜻으로 기획한 상고문화제는 지난 5월 봄(春)편에 이어 이번에 2회차를 맞았다.

가을 행사에서는 글짓기와 ESG 할로윈 체험, 보드게임 대회 등을 준비했다.

글짓기 대회는 '아이들이 생각하는 울진의 미래'를 주제로 초등학생 100여 명이 참여한 가운데 열렸다.

한울본부는 심사를 거쳐 16개 작품을 선정해 시상하고 참가작 모음집을 제작해 배부할 예정이다.

이와 함께 어린이부터 성인까지 참여할 수 있는 보드게임 대회를 마련해 루미큐브·젠가 대결이 펼쳐졌다.

또 민속놀이 체험 5종과 버스킹, 샌드아트와 풍선아트, 푸드트럭 등 다양한 즐길거리와 먹거리를 마련해 행사의 풍성함을 더했다.

한울본부 이세용 본부장이 상고문화제에서 인사말을 하고 있다.

어린이 교통사고 예방을 위한 '옐로카드' 기부 캠페인에는 300여 명이 참여해 한울본부 마스코트 '한우리'가 그려진 안전 키링을 직접 만들며 교통안전의 중요성을 되새기고 기부 문화를 실천했다.

한울에너지팜 야외 공원에는 ESG 할로윈 이벤트를 마련해 큰 인기를 얻었다. 미라와 마녀 등 다양한 캐릭터 분장을 한 배우들이 마임 연기를 펼쳤고, 포토 이벤트와 포토 존도 준비했다.

코스튬을 입은 아이들은 호박 등불과 가면 등을 직접 만들고, 다양한 미션 콘텐츠를 체험하며 즐거운 시간을 보냈다.

이세용 한울본부장은 "앞으로도 알찬 프로그램을 마련해 아이들의 꿈과 희망을 응원하고, 지역주민의 기대에 부응하기 위해 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

