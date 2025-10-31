엔비디아 GPU 26만장 ‘통 큰’ 공급…‘AI 3대 강국’ 디딤돌 삼길 [논설실의 관점]

세계 최대의 인공지능(AI) 반도체 기업인 엔비디아가 31일 한국 정부와 국내 4대 기업(삼성전자·SK·현대자동차·네이버클라우드)에 총 26만장의 그래픽처리장치(GPU)를 공급하겠다고 밝혔다. 엔비디아를 이끄는 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 이날 오후 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋의 특별 세션 무대에 올라 최대 14조원에 달하는 ‘한국 인프라·기술 발전 AI 이니셔티브’를 발표했다. AI의 두뇌 역할을 하는 GPU는 전 세계적으로 품귀 현상을 빚고 있는데 한국 정부와 기업이 우선 확보할 수 있게 됐다. ‘AI 3대 강국’으로 나아갈 수 있는 전기가 마련된 셈이다. 엔비디아 측도 “한국은 세계적 수준의 AI 리더가 될 토대를 마련하게 됐다”고 평가했다.

엔비디아는 최신 GPU인 ‘블랙웰’을 주로 공급할 예정인데, 이를 활용해 AI 인프라를 구축하면 자동차·반도체·통신 등 주요 산업에 맞춘 AI 개발과 디지털 전환을 앞당길 것으로 기대된다. 먼저 우리 정부에는 최대 5만장이 공급되는데, 이는 기업과 산업의 소버린(주권형) AI 개발 지원에 쓰일 계획이다. 삼성과 SK, 현대차가 각각 최대 5만장씩, 네이버클라우드는 6만장을 도입한다.

엔비디아는 방대한 데이터를 학습하고, 수많은 데이터를 단숨에 처리하는 AI 전용 하드웨어인 가속기 시장의 글로벌 절대 강자다. 최신 GPU의 경우 장당 가격이 3만∼4만달러에 달한다. AI 연산 작업에 필수적인 GPU는 ‘새로운 세계의 화폐’라는 평가(투자은행 뱅크오브아메리카)가 나온다. 자본주의에서 더 많은 화폐를 보유해야 시장을 지배하는데, AI 시대에는 GPU가 바로 ‘화폐’이고 이를 더 가져야 경쟁에서 이길 수 있다는 얘기다. 이러니 GPU를 탑재한 AI 가속기 구하기가 하늘의 별 따기다. 글로벌 기업들조차 1년 이상 기다려야 하고 그마저 소량 구매에 그칠 정도다. 황 CEO가 ‘깜짝 선물’이라 할 만하다.

엔비디아와 국내 기업 사이에 형성된 끈끈한 협력과 연대도 AI 산업 발전과 제조혁신의 기폭제로 작용할 것으로 기대된다. 삼성전자는 업계 최대 수준의 반도체 AI 팩토리를 구축하기로 했고, 차세대 가정용 로봇 개발에도 착수했다. SK도 반도체 연구 및 생산, 클라우드 인프라 발전을 목표로 AI 팩토리를 구축해 로봇까지 아우르는 산업용 AI 서비스 공급 사업자로 발돋움하겠다고 한다. 현대차는 모빌리티용 AI 팩토리를 구축해 자율주행차, 스마트 팩토리, 로보틱스 분야의 피지컬 AI 전환에 30억달러(약 4조3000억원)를 공동 투자하기로 했다. 엔비디아가 이처럼 ‘AI 산업혁명’ 파트너로 한국 기업과 정부를 낙점한 만큼 이번 협력은 일회성 이벤트에 그치지 않을 듯하다. 젠슨 황 CEO는 “세계적으로 (한국처럼) 3가지 기본 핵심 기술(소프트웨어, 제조 역량, AI 역량)을 가진 나라가 몇이나 되나”라며 두터운 신뢰를 보냈다.

이재명 대통령은 이날 황 CEO를 만나 “젠슨 황이 대한민국에 AI 관련 투자를 시작했는데 이는 정말 큰 일 아닌가”라며 대대적인 투자 지원을 약속했다. 이에 황 CEO는 “대통령이 보여주신 지원과 열정 덕분에 한국이 세계 AI의 중심지가 될 수 있을 것”이라고 화답했다. 정부는 구조개혁을 통해서도 AI 산업혁명을 통한 생산성 혁신을 뒷받침해야 할 것이다. 주 52시간 근로제로 대표되는 경직된 노동시장을 개선하고, 고질적인 규제를 정비하지 않고는 ‘AI 3대 강국’ 도약은 신기루에 그칠 것이다.

