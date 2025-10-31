[속보] 금정산 국립공원으로 지정…24번째 공원

연합뉴스(부산시 제공)

부산의 상징인 금정산이 20년 만에 국립공원으로 지정되면서 도시 인지도 상승, 관광객 증대, 지역 경제 활성화 등 막대한 경제적 효과가 기대된다.

24번째로 국립공원이 된 금정산은 다른 국립공원과 달리 최초의 도심형 국립공원이다.

도심 한복판에 해발 801.5ｍ 높이로 우뚝 솟아 정상에서 낙동강과 시가지, 멀리 바다까지 조망할 수 있다.

금정산이 국립공원으로 지정되면서 천혜의 자연환경이 국가 주도로 효율적·체계적으로 관리될 것으로 기대된다.

현재 금정산에는 멸종위기종 14종을 포함한 1782종의 야생생물이 서식하고 자연경관 71개소와 문화자원 127점이 분포한다.

다른 국립공원 사례에 비춰볼 때 연간 200억원가량이 관리 예산으로 사용돼 등산로, 편의시설이 대폭 확충된다.

낙동강이나 주변 승학산, 백양산 등과 연계한 산책로나 전망대·식물원·박물관 조성 등도 검토된다.

국립공원 지정으로 탐방객 증가도 예상된다.

연간 350만명 수준인 현재 금정산 탐방객 수는 국립공원 지정 후에는 400만∼500만명 이상으로 늘어날 것으로 예측된다.

부산시는 최근 부산에서 열린 글로벌도시관광서밋에서 외국인 관광객 목표를 올해 300만명에서 앞으로 500만명으로 상향하고 이에 걸맞은 관광정책을 펴나가기로 해 금정산 국립공원 지정과 시너지 효과가 예상된다.

특히 한류 영향 등으로 부산에 온 외국인 관광객이 강, 바다, 시가지를 한눈에 볼 수 있는 금정산을 더 많이 찾게 될 것으로 예측된다.

