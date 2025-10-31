하하, ‘비켜라’ 외치는 민폐 러닝족에 경고…“웃통 벗고 달리면 안돼”

유튜브 채널 ‘하하 PD’ 캡처

가수 겸 방송인 하하가 최근 일부 러너들의 매너 없는 행동을 꼬집으며 도심 러닝 문화에 대한 자신의 생각을 밝혔다.

지난 30일 유튜브 채널 ‘하하 PD’에는 “진짜 솔직히 정신적 바람이 훨씬 더 최악 인정?”이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속에는 아침 러닝을 마친 하하가 카페에서 휴식을 취하며 솔직한 심정을 털어놓는 모습이 담겼다.

하하는 “진짜 기분이 좋다. 아침 러닝은 기본인 것 같다”며 러닝을 즐기는 소감을 전했다. 이어 그는 “러너분들, ‘시티런’ 하실 때 조금만 예의를 갖춰주시면 좋겠다”고 말하며, 일부 무례한 러너들에 대한 아쉬움을 드러냈다.

유튜브 채널 ‘하하 PD’ 캡처

특히 그는 “몇몇 분들 때문에 (매너를) 잘 지키시는 분들도 욕먹고 있고, 나도 괜히 러닝 복장으로 다니면 사람들이 엄청나게 째려볼 때가 있다”고 덧붙이며, 도심 러닝 시 기본예절의 중요성을 강조했다.

또한 하하는 “인도는 우리 것이 아니다. 최소한 ‘죄송합니다’라는 말은 입에 달고 다녀야 한다. ‘비키세요’ 하는 건 너무하다”라며 보행자와의 배려 문제도 지적했다.

상의를 벗고 달리는 ‘상탈 러닝족’에 대해서는 “몸 좋으신 건 알겠는데, 웃통을 깐 채 하는 건 아니지 않나. 위에 티셔츠 한 장을 더 갖고 다니시라”고 조언했다.

기사의 이해를 돕기 위한 사진. 게티이미지뱅크

최근 서울과 경기 지역 공원에서는 무리 지어 달리는 러닝 크루가 상의 탈의, 큰 소리로 외치는 등 일부 행동으로 시민 불편이 늘고 있다. 이에 서울시는 구별로 공원 내 주의 문구 설치 등 각종 대책을 마련했다.

서초구는 반포 종합운동장에서 5인 이상 단체 달리기를 제한하며 인원 간 2ｍ 이상 거리를 유지하도록 했다. 송파구는 석촌호수 산책로에 ‘3인 이상 러닝 자제’ 현수막을 세웠으며, 여의도공원에는 ‘웃옷 벗기 NO’, ‘박수·함성 NO’, ‘무리 지어 달리기 NO’, ‘비켜요, 비켜 NO’ 등 안내판이 설치됐다.

이날 하하 역시 초보 러너임을 밝히며, 자신의 경험을 바탕으로 시민과 러너 모두가 쾌적하게 공원을 이용할 수 있는 배려 있는 달리기 문화를 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지