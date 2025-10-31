李대통령 "AI 강국도약에 역할당부" 젠슨 황 "韓과 함께해 기뻐"

젠슨 황 "한국은 AI 리더될 가능성 무한대…나는 韓과 함께 자라"
이재명 대통령은 31일 젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)를 만나 "한국이 AI 글로벌 강국이 될 수 있도록 엔비디아가 역할을 해달라"고 당부했다.
젠슨 황 역시 "AI의 미래를 한국과 함께 만들게 돼 매우 기쁘게 생각한다"고 화답했다.
이 대통령과 젠슨 황은 이날 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최 장소인 경주 화백 컨벤션센터에서 만나 이 같은 내용의 대화를 나눴다고 김용범 대통령실 정책실장이 브리핑에서 전했다.
우선 이 대통령은 접견에서 "대한민국은 'AI 3대 강국'과 'AI 기본사회'를 (목표로 삼아) 기술 개발과 인프라 확충에 힘쓰고 있다"며 "엔비디아와 한국 기업 간 긴밀한 협업은 글로벌 협력의 대표사례가 될 것"이라고 말했다.
그러면서 "한국은 AI와 관련해 '풀 스택'(전 단계 공정) 경쟁력을 갖추고 있다"며 기업들과의 적극적 협력을 요청했다.
이에 젠슨 황은 "(한국의 AI 산업 발전) 여정에 엔비디아가 함께할 것"이라며 "AI 인프라 구축, 인재 및 스타트업 육성, 자율주행 로봇 등 피지컬 AI를 포함하는 여러 측면에서 국내 기업과 실질적 협력을 적극 확대하겠다"고 답했다.
그는 "미국은 소프트웨어에 강점이 있지만 제조업이 약하고 유럽은 반대로 제조업이 강하지만 소프트웨어가 약한데, 한국은 두 역량을 두루 갖췄다"며 한국이 AI 분야 리더가 될 가능성이 무한대("Sky is the limit")라고 평가했다.
젠슨 황은 또 "오늘날의 엔비디아를 만든 것이 대한민국이다. 나는 대한민국과 함께 자라난 것과 마찬가지"라며 한국에 대한 애정을 드러내기도 했다고 김 실장은 소개했다.
