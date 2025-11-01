올해 ‘불장’ 수익률 꼴찌는 이대남…최고는 60대女

올해 증시 상승장에서 가장 높은 수익을 거둔 투자자는 60대 이상 여성인 것으로 파악됐다.

NH투자증권이 31일 내놓은 빅데이터 분석에 따르면 올해 1∼9월 성·연령별 주식투자 수익률은 60대 이상 여성 투자자가 26.9%로 가장 높았다. 이어 40대 여성 25.9%, 50대 여성 25.7%, 30대 여성 25.6%, 20대 여성 24.8%로 여성 투자자들이 상위권을 모두 차지했다.

사진=게티이미지뱅크

이번 분석은 국내 주식 거래 실적이 있고 잔액 10만원 이상인 활성 계좌 224만여개를 대상으로 성별·연령별 수익률과 회전율을 집계해 산출했다.

남성 가운데에서는 60대가 23.3%로 가장 높았으나 전체 순위로는 6위에 그쳤다. 50대 남성(21.1%), 40대 남성(20.9%)이 뒤를 이었고 20대 남성은 19.0%로 전 연령·성별 중 가장 낮은 수익률을 기록했다.

NH투자증권은 40∼60대 여성 투자자의 경우 우량종목에 집중하고 단기 변동에 흔들리지 않는 ‘꾸준한 보유’ 성향이 뚜렷했다고 설명했다. 반면 남성 투자자는 매매 종목 교체가 잦아 상승장을 온전히 따라가지 못했고, 시장 하락에 베팅하는 인버스 상품을 많이 매수해 수익률이 떨어진 것으로 분석됐다.

실제로 주식 회전율을 보면 60대 이상 남성이 211.5%로 가장 높았으며 2∼5위도 모두 남성이었다. 전체 남성 평균 회전율은 181.4%로 여성 평균(85.7%)의 2배를 넘었다.

NH투자증권 관계자는 “중년 여성은 프라이빗뱅커(PB) 상담이나 뉴스로 확인한 1등 종목을 사면 시장의 작은 변동에는 반응하지 않는 경향이 있었다”며 “인버스는 순매수 상위에 없고 상장지수펀드(ETF)로 분산투자하는 비중이 높아 성과에 긍정적으로 작용했다”고 말했다.

