이규호 코오롱 부회장, 기업인의 목소리 APEC 정상들에게 전달

코오롱그룹 이규호 부회장이 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 기업인자문위원회(ABAC) 의장 자격으로 APEC 정상들과의 간담회(ABAC Dialogue with Leaders)에 참석해 정상들에게 정책권고안을 전달했다고 31일 밝혔다.

코오롱그룹 제공

이날 경주 화백컨벤션센터에서 열린 간담회는 APEC 21개국 정상, ABAC 위원, 주요 기업인들이 참석한 가운데 테이블별 소그룹 정책 논의를 진행하는 방식으로 진행됐다. 이규호 부회장은 이재명 대통령을 비롯해 마크 카니 캐나다 총리, 자넷 데 실바(캐나다), 테드 창(대만), 사라 오트리(뉴질랜드), 일레인 람(싱가포르) 등 ABAC 위원들과 한 그룹에서 의견을 교환했다. 또다른 ABAC 한국 위원으로 이주완 메가존클라우드 의장도 자리를 함께했다.

이 날 간담회를 주재한 이 부회장은 환영사에서 “이번 기회를 통해 기업인들의 목소리를 각국 정상들에게 더욱 가깝게 전달할 수 있게 돼 자랑스럽게 생각한다”며, “ABAC이 경제와 산업 간의 장벽을 허물고 기업의 역량을 건전한 정책 수립에 반영하면서 민관이 협력해 아시아·태평양 지역의 연결성, 포용성, 번영을 위한 가교 역할을 이어갈 것”이라고 말했다.

APEC 정상회의 직전 ABAC 위원과 APEC 정상들이 모이는 이번 간담회는 민간 기업인들의 관심 및 건의사항이 각 정상들에게 전달되는 자리다.

앞서 ABAC은 지난 28일 부산에서의 회의를 비롯, 지난 1년간 4차례에 걸친 회의를 통해 아시아·태평양 지역이 직면한 주요 과제들을 해결하기 위한 방안을 논의해왔다. 특히 5개 워킹그룹은 ABAC 대화의 핵심 주제인 ‘Bridge, Business, Beyond’를 중심으로 ▲무역과 투자 ▲지속가능성 ▲AI 및 디지털 혁신 ▲헬스케어 ▲금융 등 분야에서 보다 회복력 있고 포용적이며 역동적인 지역 경제를 위한 총 41개의 실천 전략을 마련했다.

이 부회장은 이 날 “APEC 경제체제가 전 세계 GDP의 61%를 차지하는 지금, 우리가 함께 내리는 선택은 향후 세계 경제의 방향을 결정하게 될 것으로 보여 APEC 회원국간의 경제협력은 필수적”이라고 강조하며 ABAC을 대표해 이재명 대통령에게 권고안을 전달했다.

권고안 전달에 이어 진행된 오찬 및 테이블별 토의 시간에서 이재명 대통령은 지난 1년간 APEC 정상회의를 준비해 온 ABAC 위원들과 이 부회장의 경제외교활동을 치하하며 환담했다.

토의를 마친 뒤 이 부회장은 마무리 발언에서 “ABAC을 비롯한 APEC에서의 이러한 교류가 지역의 성장과 포용을 견인하기 위한 기업과 정부 간의 파트너십을 만들어 가는데 필수적이라고 생각한다”며, “이번 권고안 도출을 위해 통찰력을 발휘해 주신 ABAC 위원들과 권고안을 경청해주신 각 국 정상들에게 경의를 표하며 차기 중국에서의 ABAC 활동에서 다시 뵙기를 고대한다”며 소감을 밝혔다.

