루체비타, 전국 65개 백화점 입점 확정

사진=루체비타헬스케어㈜ 제공

프리미엄 뷰티테크 브랜드 루체비타헬스케어㈜(대표 김시은)가 전국 주요 백화점 65개 매장 입점을 확정하며, 국내 프리미엄 홈케어 시장 확장에 속도를 내고 있다.

현재 루체비타는 전국 33개 백화점에서 제품을 선보이고 있으며, 11월 초 9개 지점, 11월 말까지 23개 지점을 추가 오픈하여 총 65개 점포 입점을 완료한다. 이번 대규모 입점은 루체비타가 해외 프리미엄 유통망 중심에서 국내 소비자와의 접점을 확대하는 새로운 전략 전환의 신호탄으로 평가된다.

루체비타는 각 백화점 MVG(최우수 고객)을 대상으로 한 ‘루체비타 프리미엄 뷰티 클래스’를 운영할 예정이다.

이 프로그램은 루체비타의 핵심 홈케어 디바이스(V-300, V-STAR)와 연어 DNA에서 추출한 고순도 PN(Polynucleotide) 앰플을 직접 체험하며, 피부 개선 효과를 과학적으로 확인할 수 있는 체험형 세션으로 구성된다.

회사는 단순 판매를 넘어, 소비자가 직접 체험하고 신뢰하는 브랜드로 자리매김하겠다는 전략을 밝혔다.

사진=루체비타헬스케어㈜ 제공

이번 입점 확대는 10월 26일 홈쇼핑 첫 방송의 폭발적 반응이 결정적인 계기가 됐다.

당시 방송에서 루체비타의 대표 제품인 ‘V-300’, ‘V-STAR’, ‘V-FLOWER’ PN 앰플이 매진 행렬을 기록하며, 브랜드 인지도와 시장 신뢰도를 크게 끌어올렸다.

루체비타의 디바이스에는 자사 독자 기술인 '일렉트로포레이션'과 '파이브 소닉 웨이브', 두 가지 핵심 기술이 적용돼 있다.

‘일렉트로포레이션(Electroporation)’ 기술은 미세 전기 신호를 통해 피부 장벽에 일시적 통로를 만들어 유효 성분의 흡수를 극대화하고, ‘파이브 소닉 웨이브(Five Sonic Wave)’ 시스템은 5개의 독립 모터가 X·Y·Z축 방향으로 입체 진동을 전달해 PN 앰플의 유효 성분을 진피층까지 전달한다.

이 두 기술의 결합으로 루체비타는 주사 없이도 고농축 앰플을 피부 깊숙이 흡수시키는 혁신적인 홈케어 솔루션을 구현했다.

루체비타헬스케어 관계자는 “이번 백화점 입점과 홈쇼핑 방송은 단순한 판매를 넘어, 루체비타의 기술력과 브랜드 철학을 대중에게 알린 상징적인 순간이었다”며 “앞으로도 첨단 피부과학 기반의 기술 혁신과 진정성 있는 브랜드 경험을 통해, 국내를 넘어 글로벌 프리미엄 시장으로 도약하겠다”고 밝혔다.

