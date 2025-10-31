日언론 “다카이치 총리, 한일 관계 현실주의 노선으로 전환”

강경한 우익 행보를 걸어왔던 다카이치 사나에 일본 총리가 안보협력 등을 위해 한·일 관계에서 현실주의 노선을 택했다는 일본 언론의 분석이 나왔다.

아사히신문은 31일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 한·일 정상회담에서 우호적 분위기를 연출했다며 이 같이 분석했다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 한일 정상회담 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

다카이치 총리는 회담 직후 일본 취재진에 “이웃 나라이기 때문에 입장이 다른 여러 현안이 있지만, 이를 리더십으로 관리할 것”이라고 말했다. 이는 역사 문제를 염두에 둔 발언으로 풀이된다.

다만 다카이치 총리는 식민지 지배와 침략을 사과한 무라야마 담화를 비판하고 일본 정치인 중에서는 이레적으로 야스쿠니신사를 정기적으로 참배하는 등 역사 문제에서 강경한 우익 성향 행보를 보였다.

아사히신문은 다카이치 총리가 자민당 총재 선출 뒤부터 야스쿠니 신사의 추계 예대제 참배를 보류하는 등 현실 노선으로 이미 전환했다고 분석했다. 노선 변경 이유로 한·미·일 안보협력 필요성 등을 꼽았다.

또 신문은 이번 정상회담으로 “한·일 관계는 안전운전으로 스타트했다”며 “다카이치 총리가 지지층인 보수세력을 의식하면 쉽지 않은 운항이 될 것”이라고 예상했다. 니혼게이자이신문(닛케이)도 “양국이 대립을 피하고 현실 노선의 외교를 추구했다”고 이번 정상회담을 평가했다.

요미우리신문은 다카이치 총리가 이번 한·일 정상회담에서 강경한 이미지를 불식하고 한국측 경계감을 누그러뜨리는 데 노력했다고 보도했다.

그러면서 신문은 ‘여자 아베’로도 불리며 경계를 받는 만큼 한·일관계 안정을 추구한다는 방침에 변함이 없음을 재확인하는 게 이번 회담에서 다카이치 총리의 주안점이었다고 외무성 당국자의 말을 인용해 전했다.

