"자연을 달린다"…소노호텔앤리조트 ‘소노 런트립 180K in 비발디파크’ 첫 선

대명소노그룹 소노인터내셔널은 홍천 비발디파크에서 자연 속 러닝과 힐링 스테이를 함께 즐길 수 있는 ‘소노 런트립 180K in 비발디파크’ 패키지를 선보인다고 31일 밝혔다.

소노 런트립 180K in 비발디파크 패키지 참가자들. 대명소노그룹 소노인터내셔널 제공

소노 런트립 180K는 도심에서 벗어나 자연속을 달리며 머무는 여행이라는 콘셉트와 함께 전국 18개 호텔앤리조트를 하나의 러닝 여정으로 잇는 프로젝트다.

첫 시작으로 홍천 비발디파크에서 여행과 러닝을 동시에 즐길 수 있는 소노 런트립 180K in 비발디파크 패키지를 출시했다.

해당 패키지는 11월 15일부터 16일까지 1박 2일 일정이다. △소노벨 비발디파크 패밀리 또는 스위트 객실 1박 △소노 런트립 프로그램 참가권 △조식 뷔페 이용권 △ 공식 러닝 후드집업∙에너지 키트 등이 포함된다.

소노 런트립 프로그램은 1일차 ‘나이트 런’과 2일차 ‘모닝 런’으로 구성된다. 첫날은 소노펠리체CC(Country Club) 이스트 아웃 코스를 따라 4.5㎞ 또는 9㎞를 선택해 달리는 ‘나이트 런’이 진행된다. 밤 정취 속에서 색다른 러닝 경험과 힐링을 동시에 즐길 수 있다. 나이트 런을 마친 후에는 이스트 클럽하우스 내 사우나 이용권을 이용해 피로를 회복할 수 있다.

둘째 날에는 홍천의 청량한 공기를 마시며 시작하는 모닝 런이 진행된다. 코스는 비발디파크 내 소노벨부터 소노펠리체까지 2.4㎞ 구간으로 러닝 종료 후에는 소노캄 지하 1층에 위치한 셰프스키친에서 조식 뷔페를 이용할 수 있다.

특히 이번 런트립 프로그램에는 넷플릭스 ‘피지컬:100’ 출연자이자 세계소방관경기대회 우승자 출신의 러닝 크리에이터 홍범석이 메인 코치로 함께한다. 홍 코치는 참가자들과 함께 나이트 런과 모닝 런을 동반 참여하며 그룹 러닝을 직접 리드할 예정이다. 이외에도 러닝 토크와 질문과 답 세션을 마련해 참가자과 특별한 시간을 가질 예정이다.

해당 패키지는 11월 10일까지 총 200명 한정 선착순으로 여행 플랫폼 ‘놀(NOL)’을 통해 판매한다.

마정우 소노인터내셔널 홍보담당은 “최근 급증하는 러닝 인구와 웰니스 트렌드에 맞춰 소노호텔앤리조트의 자연 환경과 레저 인프라를 결합한 새로운 러닝 프로그램을 기획하게 됐다”며 “이번 비발디파크 런트립을 시작으로 전국 18개 사업장으로 확대해 새로운 레저 및 웰니스 여행 경험을 제공해 나갈 것”이라고 말했다.

