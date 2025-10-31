농협중앙회 창업농지원센터, 스마트농업 수기 공모전 시상식 개최

농협중앙회 창업농지원센터가 30일 국립한국농수산대학교에서 열린 '스마트농업 수기 공모전' 시상식에서 수상자들과 기념촬영을 하고 있다. 농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동) 창업농지원센터는 30일 전주에 위치한 국립한국농수산대학교에서 ’스마트농업 우수 영농계획·운영사례 수기 공모전’시상식을 개최했다고 밝혔다.

이번 공모전은 국립한국농수산대학교(이하 한농대) 재학생 및 졸업생을 대상으로 스마트농업 분야의 성공전략과 경험을 발굴·확산하기 위해 마련되었으며, 학교 축제 기간(10월 29일~31일)에 맞춰 진행됐다.

수기 공모전 대상은 한농대 졸업생 윤지성 씨가 수상했다. 윤지성 씨는「파릇한 청년농업인이 스마트한 농업경영인이 되기까지」라는 주제로, 시행착오를 극복하고 시설채소 전공을 살려 스마트농업을 구축한 과정을 소개해 높은 평가를 받았다. 특히 지자체 지원과 지역농협 로컬푸드 판매장을 활용해‘작지만 강한 스마트농업’을 실현한 점이 주목받았다.

대상 1편, 최우수상 2편, 우수상 3편 등 총 11편이 입상했으며, 수상자에게는 한농대 총장상 및 농협창업농지원센터장 명의의 상장과 시상금이 수여되었다.

서종경 농협창업농지원센터장은 “스마트농업을 계획하거나 운영하는 청년농업인들이 현장에서 겪는 어려움이 많은 만큼, 이번 수상작들이 좋은 길잡이가 되어 더 많은 청년농이 스마트농업에 도전하길 기대한다”며 “농협이 추진 중인 보급형 스마트팜에도 많은 관심을 가져달라”고 말했다.

농협창업농지원센터는 한농대 축제기간 동안 농업 전반에 대한 컨설팅과 홍보부스를 운영하고,‘제비뽑기! 쌀을 가져가세요’이벤트를 통해 농협의 새로운「농심천심(農心天心) 운동」홍보와 함께 쌀 소비 촉진 캠페인도 진행해 큰 호응을 얻었다. 공모전 수상작은 책자로 제작되어 한농대 학생들에게 배포될 예정이다.

