천상지희 선데이, '엉덩이 기억상실증' 앓고 있다…"엉덩이 근육이 제 기능 못해"

유튜브 채널 '재친구' 화면 캡처

걸그룹 천상지희의 멤버 선데이가 '엉덩이 기억상실증'을 앓고 있다고 고백했다.

지난 30일 유튜브 채널 '재친구'에는 천상지희 멤버 스테파니, 선데이, 린아가 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 김재중이 “아까 엉덩이 기억상실증이 누구야?”라고 묻자, 선데이는 “나다. 진짜 병이 있다”고 답했다. 선데이는 엉덩이 기억상실증을 앓고 있다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

엉덩이 기억상실증은 오래 앉아 있거나 운동 부족으로 엉덩이 근육이 약해 제 기능을 하지 못하고, 힘을 주는 방법을 잊어버리는 증상을 뜻한다.

선데이는 "엉덩이 근육이 기억을 잃는 병"이라며 "근육이 일을 안 한다. 그래서 걸어 다닐 때 맨날 씰룩씰룩하면서 다닌다. 이거 때문에 고생 많이 했는데 아직도 안 돌아온 것 같다"고 털어놨다.

그러면서 "너무 신기하지 않나. 사람들이 나만 만나면 '엉덩이 기억 찾았어?' '엉덩이 돌아왔어?'라고 묻는다"며 웃었다.

이에 김재중은 "신기하다. 처음 들어봤다"며 놀라움을 감추지 못했다.

