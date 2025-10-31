이탈리아 축구명가 유벤투스 새 사령탑에 루치아노 스팔레티 감독

사진=AFP연합뉴스

루치아노 스팔레티(66·이탈리아) 감독은 2022-2023시즌 나폴리를 이끌며 세리에A 우승을 지휘했고, 이를 바탕으로 2023년부터 지난 6월까지 이탈리아 대표팀을 이끈 명장이다.

이탈리아 ‘축구명가’ 유벤투스가 새로운 사령탑으로 스팔레티 감독을 선택했다. 유벤투스는 31일 홈페이지를 통해 “스팔레티 감독과 2026년 6월 30일까지 계약했다”며 “풍부한 경험과 전문성을 갖춘 스팔레티 감독을 영입하게 돼 매우 기쁘다”고 발표했다.

유벤투스는 최근 공식전 8경기 연속 무승(5무 3패)의 부진에 빠지자 지난 27일 이고르 투도르(47·크로아티아) 감독을 부임 7개월 만에 경질하고 스팔레티 감독에게 지휘봉을 새로 맡겼다. 특히 스팔레티 감독은 나폴리 시절 ‘철기둥’ 김민재(뮌헨)를 영입해 사제관계를 맺었고, 김민재가 후방을 튼튼히 틀어막은 덕분에 나폴리는 무려 33년 만에 세리에A 정상에 오르는 기쁨을 맛봤다.

김민재는 2023-2024시즌 뮌헨으로 이적했고, 스팔레티 감독 역시 2023년 9월 이탈리아 대표팀으로 자리를 옮겼다. 스팔레티 감독은 지난 6월 성적 부진으로 이탈리아 대표팀 지휘봉을 반납하고 잠시 숨을 고른 뒤 유벤투스 사령탑을 맡으면서 세 시즌 만에 세리에A 무대에 복귀했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지