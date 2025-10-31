KCC, 이맥스 클럽 홈페이지 ‘리뷰페스타’ 이벤트 진행

KCC가 지난달 첫 선을 보인 창호 전문 O2O 플랫폼 ‘이맥스 클럽(Emax Club) 홈페이지’를 통해 창호 시공 고객들을 대상으로 한 프로모션을 진행한다.

KCC는 올해 12월 31일까지 이맥스 클럽 홈페이지에 회원가입 후 스마트견적을 통해 시공까지 완료하고 후기를 작성한 고객을 대상으로 총 400만원 상당의 신세계 상품권을 증정하는 ‘리뷰페스타’ 이벤트를 실시한다.

KCC 제공

이벤트 참여를 원하는 고객들은 시공된 창호 설치 전후 사진과 함께 스마트견적 활용 및 설치 당시 서비스 수준이나 느낀점, 시공 창호 제품에 대한 다양한 내용을 포함한 시공 후기를 등록하면 자동으로 응모가 완료된다. 심사를 통해 선정된 고객에게는 신세계 상품권 ▲1등, 100만원(1명) ▲2등, 각 50만원(3명) ▲3등, 각 30만원(5명)을 증정한다.

이와 함께 오는11월 4일까지 소비자 참여형 퀴즈 이벤트 ‘도전! Emax 골든벨’도 진행한다. 고객이 이맥스 클럽 홈페이지에서 퀴즈 이벤트에 참여하면, 정답자 중 추첨을 통해 스타벅스 커피 쿠폰(50개)를 선물한다. 보다 자세한 내용은 이맥스 클럽 홈페이지에서 확인 가능하다.

KCC가 이처럼 고객 참여형 이벤트를 진행하는 것은, 이맥스 클럽 홈페이지와 스마트 견적 시스템을 알리고 이를 활용할 수 있도록 함으로써 고객과 대리점 모두에게 도움이 되기 위함이다.

앞서 KCC는 엄격한 기준을 통해 우수한 대리점만을 선별해 인증하는 ‘이맥스 클럽’ 회원사(대리점)의 영업기회를 확대하고, 창호 시공을 원하는 고객들의 정보 탐색 과정을 획기적으로 효율화 할 수 있는 ‘이맥스 클럽 홈페이지’를 오픈했다.

고객들은 이맥스 클럽 홈페이지를 통해 스마트 견적 시스템을 비롯해 대리점 안내, 제품 정보, 시공 사례 등 다양한 정보를 확인할 수 있다. 특히 이번 홈페이지의 핵심인 스마트 견적은 고객의 조건에 맞춰 여러 대리점이 견적을 제시함으로써 발품 팔지 않아도 한 번에 다수 대리점의 견적을 비교·선택할 수 있는 고객 지향형 차별화 시스템이다.

KCC 관계자는 “이맥스 클럽 홈페이지는 소비자와 대리점을 효율적으로 연결하는 새로운 창호 플랫폼으로, 이번 이벤트를 통해 더 많은 고객이 KCC 창호의 품질과 서비스를 체험하길 바란다”며 “앞으로도 소비자와의 소통을 강화하고, 디지털 기반의 마케팅 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

