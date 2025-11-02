“국제 K-씨푸드 거점으로…” 군산시, 새만금에 첨단 수산식품단지 조성

전북 군산시가 글로벌 K-씨푸드 선도 도시로 도약하기 위한 핵심 기반인 ‘새만금 스마트 수산가공종합단지’ 조성에 본격 착수한다.

군산시는 수산식품산업 첨단화와 수출 경쟁력 강화를 위한 스마트 수산가공센터를 건립한다고 2일 밝혔다.

스마트 수산가공센터는 총사업비 380억원을 투입해 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기반 스마트팩토리형 자동화 공장을 비롯해 임대형 가공공장, 연구개발(R&D)·창업지원 센터, 청년 인큐베이터 시설 등을 건립해 첨단 수산식품산업 거점으로 활용할 계획이다. 기공식은 다음 달 6일 새만금 산업단지에서 열린다.

육상 김양식 집적화단지 조성도 함께 추진돼 새만금권 수산업의 집적화·고도화를 가속할 전망이다.

이번 사업은 연간 2000억원에 달하는 물김 등 다양한 지역 수산물이 타 지역으로 유출돼 가공되는 구조를 개선하기 위한 것이다. 해양수산부와 새만금개발청, 농어촌공사, 전북도 등 관계 기관 협력사업으로 추진하고 있다.

그동안 군산시는 민선 7기 수산 분야 공약사업으로 수산업 경쟁력 강화를 위해 클러스터형 집적화 단지 조성에 힘써왔다. 이를 통해 올해 제20회 대한민국 지방자치경영대전에서 행정안전부 장관상 수상, 기업 투자 금액 2422억원 유치, 500명 직접 고용 효과 등 구체적 성과를 거두고 있다.

강임준 군산시장은 “새만금 스마트 수산가공종합단지는 새 정부의 국정 방향에 부합하는 선도 사업”이라며 “인공지능 기반 해썹(HACCP) 시스템과 수출 주도형 단지를 통해 군산을 글로벌 K-씨푸드의 중심 도시로 육성할 계획”이라고 말했다.

