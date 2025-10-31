르무통 신고 걷는 국가유산 방문 캠페인

출처=르무통

‘편하지 않으면 출시하지 않는다’라는 브랜드 철학을 가진 걷기 편한 신발 브랜드 르무통(LeMouton)이 국가유산청과 국가유산진흥원이 주관하는 ‘국가유산 방문 캠페인’에 지속적으로 함께하며, 국가유산의 가치 확산과 방문에 기여하고 있다.

「국가유산 방문 캠페인」은 우리나라를 대표하는 국가유산의 가치와 아름다움을 널리 알리고, 보다 친근하게 접근하여 많은 관심과 방문을 유도하고자 하는 목표의 캠페인이다.

르무통은 국가유산진흥원과 협업을 진행하며 ‘산사의 길 캠페인’, ‘국가유산 순찰대’ 등 다양한 활동을 함께해왔다. ‘산사의 길 캠페인’은 보은 법주사, 순천 선암사, 양산 통도사 등 대한민국을 대표하는 유네스코 세계유산인 ‘산사’를 주제로, 편안한 걸음으로 산사의 길을 거닐며 그동안 미처 알지 못했던 산사의 진정한 매력과 그 길에 얽힌 이야기들을 새롭게 발견할 수 있도록 기획된 캠페인 콘텐츠로 소비자들의 호응을 얻었다.

또한, ‘국가유산 순찰대’ 프로그램에도 르무통이 함께하여, 참가자들의 편한 걸음을 위해 르무통 대표 제품인 ‘메이트(Mate)’를 지원했다. 그 밖에도 ‘국가유산 순찰대’ 인원들과 함께 공주 마곡사를 방문해 바른 걷기 교육 진행과 쓰레기 수거 및 안내 표지판 정비 등 국가유산을 직접 체험하고 보호하는 활동을 전개한 바 있다.

이러한 지속적 활동에 이어서, 전국 76개 국가유산으로의 편안한 방문을 지원하기 위해 ‘르무통 업(LeMouton Up)’ 한정판 콜라보 제품까지 선보인다. 이번 한정판 제품에는 캠페인의 메시지인 ‘The Root of Korea, the Route of korea’라는 슬로건을 담은 디테일과, 국가유산의 변하지 않는 가치를 표현하는 짙은 녹색의 색감으로 완성되었다.

이번 한정판은 르무통 공식 홈페이지를 통해 만나볼 수 있으며, 해당 제품의 판매 수익금 1천만 원을 국가유산의 가치 보존 및 미래세대의 전승 지원을 위한 기금으로 기부하여, 소비자들이 국가유산 보호 활동에 발걸음을 함께한다는 의미를 더했다.

캠페인과 관련하여 르무통 관계자는 “우리나라의 소중한 국가유산의 가치를 함께 알리고, 많은 분들의 발걸음을 국가유산으로 이끄는 캠페인의 취지에 깊게 공감하며, 의미 있는 일을 함께할 수 있어 기쁘게 생각한다.”라며 “캠페인을 기념하며 콜라보 한정판 제품까지 출시하게 되었다. 많은 분들이 국가유산의 가치를 돌아보고, 편하게 방문할 수 있길 바란다.”라고 밝혔다.

한편, 르무통은 소비자들의 직접 투표로 선정되는 ‘2025 올해의 브랜드 대상’ 컴포트슈즈 부문 수상과 ‘2025 브랜드 고객충성도 대상’ 컴포트 슈즈 부문 2년 연속 1위를 차지하며 탄탄한 소비자 신뢰를 입증했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지