삼성 SDI, BMW·솔리드파워와 전고체 배터리 상용화 나선다

삼성SDI가 독일 프리미엄 완성차 브랜드 BMW, 미국 배터리 소재 전문업체 솔리드파워(Solid Power)와 손잡고 전고체 배터리의 자동차 탑재를 위한 기술 검증 프로젝트를 추진한다. 삼성SDI가 추진해 온 전고체 배터리 상용화 경쟁력 확보를 위한 또 다른 시도다.

삼성SDI는 BMW, 솔리드파워와 전고체 배터리 개발 및 실증을 위한 ‘3자 업무 협약’을 체결했다고 1일 밝혔다.

삼성SDI 전고체 배터리 모형. 삼성SDI 제공

이번 협약을 통해 삼성SDI는 솔리드파워가 개발한 고체 전해질을 활용해 에너지밀도와 안전성을 더욱 높인 전고체 배터리 셀을 공급하고, BMW는 이를 기반으로 전고체 배터리 모듈과 팩을 개발해 실증에 나설 예정이다. 최종 목표는 BMW의 차세대 테스트 차량에 전고체 배터리를 탑재해 실제 성능을 검증하는 것이다.

전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리에 사용하는 액체 전해질 대신 고체 전해질을 사용한다. 기존 배터리 대비 안전성은 더욱 뛰어나고 높은 에너지밀도의 구현이 가능해 전기차에 탑재 시 같은 용량의 리튬이온 배터리보다 더 가벼우면서 주행거리는 늘릴 수 있다.

삼성SDI는 이번 협약이 배터리 셀, 자동차, 소재 등 각 부문에 특화된 세 회사가 핵심 기술 역량을 한데 모아 전고체 배터리 상용화를 위한 실질적 협력 체계 및 글로벌 밸류 체인의 모델을 제시했다는 점에서 상징적인 의미를 갖는다고 평가했다.

BMW는 2009년 전기차 배터리 공급 업체로 삼성SDI를 선택한 이래 양사는 장기간에 걸쳐 긴밀한 협력관계를 구축해 왔고, 차세대 기술인 전고체 배터리를 함께 개발한다는 점에서 이목을 끈다.

삼성SDI는 지속해서 전고체 배터리 상용화를 위해 투자해왔다. 삼성SDI는 2023년 3월 국내 배터리 업계 최초로 전고체 파일럿 라인을 수원 SDI연구소에 구축한 뒤 2023년 말부터 시제품 생산에 돌입해, 현재 여러 고객사에 샘플을 공급하고 테스트를 진행 중이다.

전고체 배터리가 전기차뿐 아니라 로봇 등 신규 시장에서도 적용할 수 있을 것으로 관측됨에 따라 삼성SDI는 최근 잠재 고객들과 협의를 이어가며 양산을 추진 중이라고 설명했다.

