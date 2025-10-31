카카오뱅크, 청소년 도박 예방 나선다… ‘제로라운드’ 프로젝트 후원

카카오뱅크(대표 윤호영, Daniel)가 청소년들이 일상 속에서 노출될 수 있는 도박의 위험성을 인식하고 스스로 예방할 수 있도록 돕는 ‘제로라운드(Zero Round)’ 프로젝트를 후원한다.

‘제로라운드’는 청소년 비정부기구(NGO)인 BTF 푸른나무재단(이사장 박길성)이 주관하고 카카오뱅크가 후원사로 참여하는 청소년 도박 예방 프로그램이다. 중·고등학생을 대상으로 ▲도박 인식 개선 연극 ▲자가진단 테스트 ▲도박 예방 10대 실천 가이드라인 등을 제공한다.

이번 교육은 학생들이 도박을 단순한 게임으로 착각하는 상황이나 돈을 빌려가며 도박을 지속하는 사례 등을 각색해, 뮤지컬 형식의 참여형 연극으로 구성됐다. 중간에는 학생들이 직접 참여하는 퀴즈도 진행해 몰입도를 높였다. 첫 교육은 30일 서울 강남구 대청중학교에서 열렸으며, 오는 11월 말까지 수도권 내 12개 중·고등학교로 확대된다.

온라인에서도 참여할 수 있다. ‘제로라운드’ 공식 홈페이지에서는 청소년이 스스로 도박 위험 수준을 점검할 수 있는 자가진단 테스트를 무료로 제공하고, ‘도박 예방 10대 실천 가이드라인’도 함께 공개했다.

카카오뱅크는 이번 프로젝트를 비롯해 금융 취약계층을 대상으로 다양한 교육 활동을 이어가고 있다. 금융사기대응팀과 소비자보호팀 임직원이 참여해 고등학생 대상 중고거래 사기·보이스피싱 예방 교육을 진행하고, 자립준비청년과 시니어를 대상으로 금융지식 및 사기예방 교육을 확대했다. 올해만 3천 명이 넘는 고령층이 카카오뱅크의 금융사기 예방 프로그램에 참여했다.

카카오뱅크 관계자는 “도박은 단순한 오락이 아니라 불법 대출 등 금융 피해로 이어질 수 있는 심각한 문제”라며 “앞으로도 청소년과 시니어 등 금융 취약계층을 대상으로 한 예방 교육과 사회공헌 활동을 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.

